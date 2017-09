Les fiscalies catalanes ordenen a les policies locals requisar les urnes de l'1-O

EFE Actualitzada 13/09/2017 a les 17:24

Demanen que investiguin qualsevol actuació encaminada a "organitzar el referèndum il·legal"

© Manifestació a Lleida en favor a l'1-O. ITMAR FABREGAT

Les fiscalies provincials de Catalunya han ordenat a les policies locals dels ajuntaments que investiguin qualsevol actuació encaminada a "organitzar el referèndum il·legal" i que intervinguin "les urnes, sobres electorals" i altres elements destinats a preparar la consulta. Els fiscals cap de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona s’han reunit aquest dimecres amb els comandaments territorials dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per comunicar-los l’ordre de la Fiscalia Superior d’impedir el referèndum, així com una altra instrucció perquè encomanin a les policies locals investigar qualsevol actuació relacionada amb l’1-O.



Concretament, la instrucció dictada pels fiscals provincials va dirigida als Mossos d’Esquadra, als comandaments dels quals ordena que comuniquin els caps de les policies locals dels seus respectius àmbits territorials que elaborin atestats sobre qualsevol preparatiu del referèndum.



Igual que la instrucció dictada per la Fiscalia de Catalunya, l’ordre de les provincials insta a les policies locals a adoptar "les mesures necessàries per intervenir els efectes i instruments destinats a preparar o celebrar el referèndum il·legal, requisant urnes, sobres electorals, manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals, impresos electorals, propaganda electoral, elements informàtics, així com qualsevol altre material de difusió, promoció o execució del referèndum il·legal".



En cas que per intervenir els esmentats efectes sigui necessària una ordre judicial, la Policia el posarà immediatament en coneixement de la Fiscalia, segons detalla la instrucció.



El ministeri públic demana a les policies locals que, davant de l’existència de qualsevol fet relacionat amb els preparatius del referèndum, elaborin "de forma urgent l’informe o atestat oportú, que contindrà totes les dades necessàries sobre la seua execució, autoria, participació i circumstàncies recurrents."



L’esmentat informe policial, estableix la Fiscalia, s’haurà de remetre, també de forma urgent, al fiscal cap de cada província i enviar una còpia a la policia judicial dels Mossos d’Esquadra corresponent, "a efectes de coordinació". "Els funcionaris de la Policia Local practicaran de forma immediata les diligències necessàries per acreditar els fets delictius i determinar les responsabilitats penals exigibles, així com les que els encomani el fiscal, prossegueix la instrucció dirigida als Mossos.