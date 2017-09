Trapero transmet les ordres de la Fiscalia sobre l'1-O i centralitza diligències

EFE Actualitzada 13/09/2017 a les 13:57

© El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. EFE

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha transmès a "totes les unitats" de la policia catalana les ordres de la Fiscalia de Catalunya perquè "requisin urnes" i tot el material de l’1-O i ha centralitzat a la Comissaria General la instrucció de possibles diligències.



La Fiscalia Superior de Catalunya va donar ahir directrius a Trapero, així a com els responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, Ángel Gozalo i Sebastián Trapote, respectivament, en el transcurs d’una reunió a la seu del ministeri públic a Barcelona. Trapero ha firmat, hores després, un comunicat intern, dirigit a "totes les unitats policials del Cos de Mossos d’Esquadra", en el qual informa de la instrucció 2/2017 emesa per la Fiscalia Superior de Catalunya, dirigida a les forces i cossos de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d’Esquadra.



El comunicat, a què ha tingut accés EFE, adjunta el contingut íntegre de la instrucció de Fiscalía "amb l’objectiu que tots els funcionaris pertanyents a aquestes unitats siguin coneixedors", de la mateixa. Explica Trapero que la instrucció fa referència al tractament policial davant d’actes "que s’executin per autoritats, funcionaris públics o particulars en connivència amb els anteriors, dirigits a la preparació i celebració del referèndum d’autodeterminació, en tant que indiciaris de delictes de desobediència, prevaricació i malversació".



Amb l’objectiu de mantenir "una adequada coordinació" i evitar "duplicitats" en les comunicacions a Fiscalía, la instrucció de les diligències policials que es realitzin amb relació a aquest assumpte seran a càrrec de la Comissaria General d’Informació, ja sigui a través dels seus serveis centrals o a través de les seues unitats territorials. D’aquesta forma, serà la Comissaria General la que "transmetrà els atestats a la Fiscalia Superior de Catalunya o a les Fiscalies Territorials competents, sense perjudici d’incorporar a les seues diligències les actuacions que les diferents unitats del Cos hagin hagut de portar de manera prèvia quan la urgència de la situació requereixi una actuació immediata."