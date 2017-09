Colau i el Govern acorden que a Barcelona es pugui participar en l'1-O

Complim el nostre compromís: a Barcelona l'#1oct és podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics — Ada Colau (@AdaColau) 14 de setembre de 2017

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dijous que a la ciutat de Barcelona l’1 d’octubre, data del referèndum convocat per la Generalitat i suspès pel Tribunal Constitucional, "es podrà participar" i que es podrà fer "sense posar en risc institució ni servidors públics". "Complim el nostre compromís: a Barcelona l’1-O es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics", ha escrit l’alcaldessa a Twitter en al·lusió a un acord amb el Govern per facilitar la participació, del qual encara no s’han donat a conèixer els detalls.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retuitejat el missatge de Colau i ha comentat: "Bona notícia", mentre que el vicepresident Oriol Junqueras ha comentat a la xarxa social: "Una bona notícia per a la democràcia!".