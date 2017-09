El TSJC ordena tancar el web de l'1-O i investigar a mitjans que van publicar anuncis

EFE Actualitzada 14/09/2017 a les 18:26

El tribunal descarta, "de moment", fixar una fiança a Puigdemont i la resta de consellers, tal com sol·licitava la Fiscalia

© Web del referèndum

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Guàrdia Civil que adopti les mesures tècniques oportunes per deshabilitar el web del referèndum i identificar quins mitjans de comunicació amb seu a Catalunya han inserit publicitat institucional sobre l’1-O.



En un auto, la sala civil i penal del TSJC acorda aquestes mesures cautelars, entre les quals la Fiscalia li va demanar que acordés en la querella que la setmana passada va presentar contra el president català, Carles Puigdemont, i la resta de membres del govern català per convocar el referèndum de l’1 d’octubre.



El TSJC descarta, "de moment", fixar una fiança a Puigdemont i la resta de consellers, tal com sol·licitava la Fiscalia per assegurar responsabilitats econòmiques que poguessin derivar-se del procés penal obert.