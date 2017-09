Fiscalia cita com a imputats més de 700 alcaldes sota amenaça de detenció

Dos-cents són de Lleida, i el fiscal Maza ordena investigar si recolzen el referèndum

La Fiscalia General de l’Estat ha ordenat als fiscals de Catalunya que citin a declarar com a imputats 712 alcaldes catalans (188 de Lleida) en qualitat d’investigats (abans, imputats) pel seu presumpte suport a l’1-O, a l’aparèixer en una llista de l’AMI en aquest sentit. Poden ser investigats per malversar, desobeir i prevaricar.

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va ordenar ahir als fiscals catalans que citin a declarar els 712 alcaldes dels ajuntaments de Catalunya que apareixen a les llistes de l’AMI i l’ACM com a signants del decret de suport al referèndum sobiranista del pròxim 1 d’octubre. D’aquests, 188 són d’ajuntaments de Lleida. Tots seran citats a declarar com a imputats sota l’amenaça de ser arrestats per comparèixer davant de la Fiscalia si s’hi neguen. El Ministeri Fiscal considera que el suport dels edils a la consulta independentista pot implicar delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons.

En un escrit remès ahir als fiscals, Maza ordena també que siguin els Mossos d’Esquadra els que portin a terme les detencions en cas d’incompareixença. L’escrit del fiscal arriba l’endemà que els ajuntaments rebessin un altre escrit de la Fiscalia General de l’Estat sobre les ordres que entre dimarts i dimecres va donar a tots els cossos de policia perquè evitin qualsevol conducta o mesura a favor del referèndum.



Diversos diputats, entre ells, el lleidatà Jaume Moya, exigeixen explicacions del fiscal general

La citació dels alcaldes com a imputats va generar respostes de tota mena entre els afectats. La CUP va anunciar que els setze alcaldes amb què compta a Catalunya (entre ells, el de Soriguera) no aniran a declarar. Fins i tot els d’Argentona (també de la CUP) i l’Ametlla de Mar (ERC) van decidir triturar les advertències del Tribunal Constitucional.

Per la seua banda, l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis, que centralitzen les dades dels ajuntaments que avalen l’1-O, van recomanar als edils que vagin a declarar quan els citin perquè “no tenen res a amagar ni cap inconvenient a explicar, on sigui, que estaran al costat del Parlament, del Govern i de la gent per fer possible el vot”. El president de l’ACM, Miquel Buch, es va referir en aquest punt a la petició de Fiscalia que les policies locals actuïn també com a policia judicial i va explicar que, de moment, no han rebut cap citació, de manera que desconeixen què els demana el Ministeri Fiscal: “Quan diguin alguna cosa de la policia, ja ho veurem.” Va assenyalar que “nosaltres no farem com ells i no qüestionarem els professionals públics de les administracions locals”, i va anticipar que deixaran que continuïn vetllant per les entrades i les sortides de les escoles.

També es va referir a la citació dels alcaldes el president català, Carles Puigdemont (vegeu la pàgina 4), en una entrevista a TV3. Per la seua part, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde de