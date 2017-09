Arranca la campanya de l’1-O amb el focus judicial posat en 60.000 col·laboradors

Junqueras deixa d’enviar els informes de despeses i l’Estat podria gestionar factures

La campanya per al referèndum independentista de l’1 d’octubre va arrancar ahir amb un acte unitari a Tarragona i diverses intervencions en altres ciutats i pobles i, d’entrada, sense incidències, tot i que amb el focus judicial posat sobre 60.000 persones implicades. La Generalitat va anunciar a l’Estat que no enviarà més informes de despeses setmanals.

Els partits i entitats independentistes van arrancar ahir a la nit la campanya per al referèndum amb un acte central a Tarragona i d’altres a Lleida malgrat la nova onada de querelles de la Fiscalia, en aquest cas, contra els presidents de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Neus Lloveras i Miquel Buch, per haver col·laborat amb els preparatius de l’1-O, i contra els cinc membres de la Sindicatura Electoral Catalana, després de la citació dimecres a més de 700 alcaldes (200 de Lleida) com a imputats. La Generalitat també va adoptar mesures per portar a terme la votació i el Govern central va reaccionar amb d’altres –a més del front judicial– per evitar-la. La Generalitat va fer el sorteig per elegir els gairebé 55.000 membres de les meses electorals (vegeu el desglossament) i va anunciar que el vicepresident Junqueras ha comunicat per carta al ministeri d’Hisenda que deixa d’enviar els informes setmanals sobre les despeses al considerar-los un “control polític”. Per aquesta raó, no informarà el Govern fins després de l’1-O. Hisenda anunciarà avui mesures contra aquesta decisió, que podrien passar per la gestió de les factures de la Generalitat.

Així mateix, el Govern català va arribar a un acord amb l’ajuntament de Barcelona perquè es pugui votar a la ciutat. Al seu torn, el Govern central va enviar una nova carta a secretaris i interventors municipals reiterant que els ajuntaments no poden cedir locals ni permetre propaganda de l’1-O. La seua delegació a Catalunya va advertir al Tarraco Arena, recinte propietat de la Diputació de Tarragona però gestionat per una empresa privada, que l’acte d’inici de campanya era il·legal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va afirmar que no els “tremolarà el pols” i ahir a la nit la Guàrdia Civil va escorcollar una impremta a Sant Feliu de Llobregat per buscar-hi documentació vinculada a la consulta. La maquinària judicial de l’Estat podria afectar 60.000 persones, entre Govern, alts càrrecs, alcaldes, síndics electorals, els 18.000 titulars de les meses electorals i els 47.000 voluntaris inscrits.

El grup del PP a la Diputació de Tarragona va instar l’ens supramunicipal, propietari del Tarraco Arena, a suspendre’l, i també va sol·licitar un informe jurídic per conèixer “l’abast i les conseqüències jurídiques”. En un ambient totalment cívic i festiu, l’actor de Tarragona Oriol Grau va arrancar dient que era la primera vegada que presentava un acte “il·legal”.

Després d’una petita actuació musical, es van iniciar les intervencions polítiques, amb parlaments d’Esquerra, el PDeCAT, la CUP, Mes i Demòcrates.