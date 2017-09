Corea del Nord respon a les sancions amb un nou míssil sobre el Japó

Actualitzada 15/09/2017 a les 10:36

© Un monitor mostra el vol del míssil. EFE

Corea del Nord ha tornat aquest divendres a desafiar a la comunitat internacional amb el llançament d’un nou míssil que va sobrevolar el nord del Japó, dies després que l’ONU imposés unes dures sancions al règim de Kim Jong-un per la seua última prova nuclear. El llançament es va produir poc abans de les 06.30 hora nord-coreana (22.00 GMT de dijous) des de l’aeroport de Pyongyang en direcció est, el projectil va sobrevolar l’illa japonesa d’Hokkaido (nord del Japó) i va caure uns 20 minuts després en aigües de l’oceà el Pacífic, a uns 2.000 quilòmetres del territori nipó.



Les autoritats de Seül i Washington van detallar que el projectil va assolir un altitud de 770 quilòmetres i va volar uns 3.700 quilòmetres, per la qual cosa es creu que es tracta d’un míssil d’abast intermedi Hwasong-12.



El projectil va superar així la distància dels altres dos test anteriors amb models similars i va mostrar un abast suficient per arribar a l’illa de Guam, que allotja importants bases nord-americanes a la regió. Al nord de l’arxipèlag japonès les sirenes i alarmes de mòbil van avisar els ciutadans del llançament, encara que les autoritats nipones van informar que no s’havia produït cap contratemps. Aquesta nova prova de míssils es produeix només quatre dies després que el Consell de Seguretat de l’ONU imposés de manera unànime una nova bateria de sancions econòmiques contra Corea del Nord en resposta el seu últim assaig nuclear el passat 3 de setembre.



En lloc d’empetitir-se davant de les noves mesures, el règim de Kim Jong-un va reaccionar amenaçant de "redoblar" els seus esforços per incrementar la seua capacitat militar, a través de nous passos en el seu programa nuclear i de míssils.



La d’avui és la primera prova d’un míssil nord-coreà des que el passat 29 d’agost l’exèrcit llancés el mateix model de projectil des de la mateixa localització, i que va seguir una trajectòria similar sobre el nord del Japó. En la vigília de l’últim llançament, Pyongyang va amenaçar Tòquio amb "enfonsar el seu territori" amb una bomba nuclear pel seu "ardent" suport als Estats Units en la recerca de nova sancions, i va acusar el país veí de "no haver entrat en raó" després que l’anterior míssil nord-coreà sobrevolés les seues illes.



El primer ministre nipó, Shinzo Abe, ha condemnat avui de manera rotunda l’última acció militar nord-coreana i va demanar a la resta de països que "es mantinguin units contra les provocacions de Corea del Nord, que amenacen la pau mundial." "Mai no tolerarem que Corea del Nord trepitgi d’aquesta manera la dura i unànime resposta de la comunitat internacional en favor de la pau", va declarar Abe als mitjans. Des dels EUA, el secretari d’Estat d’aquest país, Rex Tillerson, va condemnar el nou llançament i va instar a "totes les nacions" a aplicar "noves mesures" contra el règim de Pyongyang.



Ambdós aliats van voler enviar un missatge clar a Rússia i la Xina perquè facin pinya amb la comunitat internacional, després que aquesta setmana els dos països utilitzessin el seu dret a veto a l’ONU per negociar a la baixa la duresa de les sancions contra Corea del Nord.



El Consell de Seguretat de l’ONU farà avui una nova reunió a porta tancada per analitzar l’última provocació militar del règim de Pyongyang.



La veïna Corea del Sud va respondre també de manera contundent i el seu exèrcit a tall d’advertència|advertiment va disparar gairebé de manera immediata dos míssils balístics des de la zona fronterera feia el mar. Encara que un d’ells va fallar|resoldre, l’altre "va colpejar amb precisió" un objectiu simulat al Mar del Japó ("Mar de l’Est" per a les dos Corees) després de recórrer 250 quilòmetres, la mateixa distància a la qual es trobava en una altra direcció|adreça la localitat de Sunan, des d’on Pyongyang va llançar el seu projectil.



Des de l’arribada al poder de Kim Jong-un el 2010, l’exèrcit nord-coreà ha intensificat el seu programa de míssils i només en el que va d’any ha llançat 15 projectils balístics, entre ells dos de suposadament intercontinentals.



A més, després del seu sisè test nuclear Corea del Nord va afirmar que ja disposa d’una bomba termonuclear que pot carregar als seus míssils intercontinentals amb capacitat d’assolir territori nord-americà, encara que la majoria d’experts dubten que el país hagi aconseguit dominar aquesta tecnologia.