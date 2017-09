L’Estat assumirà pagaments no essencials de Catalunya per evitar que es desviïn a l’1-O

L’Executiu ha aprovat aquest divendres un mecanisme de control de pagaments per a Catalunya, de manera que l’Estat substituirà la Generalitat en els pagaments, per garantir els serveis públics i que no es destini "ni un euro" a finançar "una activitat il·legal" com el referèndum secessionista de l’1 d’octubre.

El Govern ha donat 48 hores de termini al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè aprovi un acord de no disponibilitat pressupostària sobre tot el pressupost català, que no estigui vinculat a serveis públics fonamentals, com a nòmines, sanitat, educació i serveis socials.

Si en el termini de 48 hores no adopta aquest acord de no disponibilitat, serà el mateix ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, qui ho faci i l’Estat assumirà el pagament de les partides que no estiguin vinculades a aquests serveis essencials.

Montoro ha anunciat en roda de premsa al Palau de la Moncloa que compareixerà la propera setmana al Congrés per explicar aquesta mesura