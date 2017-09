La cèl·lula d’Alcanar tenia preparats cent quilos d’explosius per atacar a Catalunya

És la quantitat més gran detectada a jihadistes en territori europeu || Els terroristes pretenien atemptar en punts clau de Barcelona distribuint els artefactes en sacs de cinc quilos entre tres furgonetes

Els jihadistes que van atemptar el mes d’agost passat a Barcelona i Cambrils disposaven a la casa ocupada d’Alcanar de més de cent quilos d’explosiu, triperòxid de triacetona (TATP), més conegut com la mare de Satan, segons va confessar Mohamed Houli Chemlal, l’únic supervivent de l’explosió de l’habitatge. La declaració de Mohamed Houli ja està en mans del jutge central d’Instrucció 4 de l’Audiència Nacional, Fernando Andreu, segons va avançar El Periódico.

Els jihadistes que manipulaven els explosius eren l’imam Abdelbaki Es-Satty i Youssef Aalla. El primer pas del procés consistia a barrejar els ingredients i refredar-los amb gel. Una vegada el compost es trobava en estat sòlid, l’escampaven pel terra per deixar que s’assequés. L’últim pas es realitzava al jardí posterior de l’habitatge, on deixaven el compost al sol perquè se solidifiqués per complet.



Presó provisional per a Driss Oukabir, que va llogar la furgoneta amb què es van produir els atropellaments

En aquest tràfec del TATP és en el que els experts consideren que està l’origen de l’explosió, fet que va causar la mort de l’imam i d’Aalla. Mohamed Houli va poder sobreviure gràcies al fet que li va caure a sobre una paret i aquesta el va protegir. La premissa dels terroristes era omplir uns vint sacs de cinc quilograms amb què havien de carregar tres furgonetes. Cada vehicle es distribuiria en un punt clau de la ciutat. Es tracta de la primera ocasió en la qual una cèl·lula jihadista aconsegueix acumular tanta quantitat d’aquest explosiu per atemptar a Europa. Els dubtes en la investigació es mantenen sobre quin ús volien donar a les bombones de gas. D’altra banda, la Secció Segona de la Sala Penal de l’Audiència Nacional va confirmar la presó provisional per a Driss Oukabir, el presumpte jihadista que va llogar la furgoneta amb què es va perpetrar l’atropellament massiu de les Rambles, perquè considera que hi ha dades de la seua participació en els atemptats.

Oukabir està, juntament amb un altre dels arrestats, Mohamed Houli Chemla, en presó provisional des del passat 22 d’agost. Paral·lelament, el ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, va apuntar ahir que la cèl·lula que va perpetrar els atemptats a Catalunya va comptar amb “joves d’origen marroquí amb una radicalització molt ràpida”, difícil de detectar pel seu entorn.

“Per això hem de continuar aprofundint i compartint informació per ser cada dia més eficaços en la lluita contra el terrorisme”, va apuntar en aquest sentit Zoido.

Diferències a la Unió Europea sobre els controls a les fronteres

Cinc països europeus (Alemanya, Àustria, Dinamarca, França i Noruega) van proposar prolongar de dos a quatre anys els controls fronterers excepcionals previstos al codi Schengen emparant-se en l’“amenaça terrorista”, una cosa que ahir es va abordar en un Consell de Ministres europeus de l’Interior.