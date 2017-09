La Fiscalia del cas del 3% demana prohibir a Gordó sortir d’Espanya

Investigat pel seu suposat rol de mediador en el pagament de comissions d’empresaris a CDC || El Ministeri Públic reclama intervenir el mòbil personal de l’exconseller

Els fiscals Anticorrupció van demanar ahir al jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga l’exconseller de Justícia Germà Gordó pel cas del 3%, de presumpta corrupció a CDC, que li prohibeixi sortir d’Espanya i li intervingui el telèfon mòbil personal per bolcar-ne el contingut. Segons fonts jurídiques, el Ministeri Públic va sol·licitar aquestes mesures cautelars, que el jutge del TSJC Carlos Ramos resoldrà avui, després de prendre declaració com a investigat a l’exconseller i ara diputat no adscrit del Parlament, pel seu presumpte paper d’intermediació en el pagament de comissions d’empresaris a Convergència Democràtica en l’anomenat cas 3%.

En la declaració, Gordó va admetre haver-se reunit amb alguns dels empresaris investigats en el cas, ja que considerava que aquesta era la seua obligació per les seues responsabilitats a la Generalitat, on va ser secretari de Govern, i en la contractació pública, com a conseller de l’empresa Infraestructures de la Generalitat (GISA). Home de confiança de l’expresident Artur Mas, Gordó va ser gerent de CDC entre els anys 2004 i 2011; secretari del Govern entre el 2010 i el 2012; conseller de Justícia el 2016, i conseller de l’empresa pública GISA. En la declaració, Gordó va desvincular l’expresident Artur Mas de la gestió econòmica del partit i va assegurar que se n’ocupaven ell mateix i el tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Andreu Viloca, també investigat en el cas del 3%.

L’exconseller va entregar ahir al jutge el mòbil professional, del qual els investigadors portaran a terme un buidatge, però no el personal, fet que va motivar que la Fiscalia sol·licités al magistrat que se li intervingués per ordre judicial. A més de la prohibició de sortida de territori estatal, el jutge haurà de decidir avui si intervé el mòbil personal de Gordó per dur a terme l’esmentat buidatge, amb la qual cosa els fiscals volen accedir a la seua agenda i correus electrònics, que van estar buscant en els escorcolls que la Guàrdia Civil va practicar el mes de juliol al Parlament i la Generalitat.

Per la seua part, l’advocat de l’exconseller de Justícia, Cristóbal Martell, es va oposar a les mesures cautelars.