Puigdemont i Colau reclamen per carta al rei i Rajoy negociar un referèndum

Adverteixen que "no dialogar és incompatible amb la resolució dels problemes"

TEXT DE LA CARTA



"Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto, que previamente había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, se rompió el pacto constitucional de 1978.



Posteriormente, se han formulado propuestas como un pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo ha sido en vano. El "no" ha sido la única respuesta. Este conflicto, después de haber intentado todas las vías anteriores, el Gobierno de Catalunya propone resolverlo convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo día 1 de octubre. Este referéndum no cuenta, como es conocido por todo el mundo, con el acuerdo del Estado español, como hubiera sido deseable y como ha pedido reiteradamente una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana.



En concreto, se constituyó un espacio llamado "Pacto Nacional por el Referéndum" que aspiraba a abrir un diálogo que finalmente tampoco fue posible. De hecho, hoy la justicia española está investigando responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlamento y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad ilícita. Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum. Mientras tanto, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlamento, ha clausurado la web informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y publicidad y ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estamentos del Poder Judicial.



Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito. Por otra parte, el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos los puntos de vista. Los resultados electorales así lo confirman, como también las resoluciones parlamentarias y las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y desde 2012 mueven millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y convivenciales, que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo de civismo.



Es por esto que queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía. Nos dirigimos, en este sentido, al Presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al Jefe del Estado, S.M. el Rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas. Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente. Cordialmente"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han enviat una carta al Rei i al president del Govern, Mariano Rajoy, en la qual reclamen negociar un referèndum. A la seua carta conjunta, avançada per RAC 1 i a la qual ha tingut accés Efe, les màximes autoritats del Govern, Parlament i Ajuntament de Barcelona adverteixen de què "". I afegeixen: "La nostra disposició al diàleg ha estat, és i serà permanent". "Volem fer una nova crida al diàleg al Govern espanyol i, en particular, al seu president, Mariano Rajoy. Una crida al diàleg per abordar de quina manera ens podem posar d’acord perquè els catalans celebrem un referèndum", afirmen, en un últim intent d’acordar la consulta abans de l’1-O.A 16 dies de l’1 d’octubre, data per a la qual el Govern va convocar un referèndum sobre la independència de Catalunya, suspès pel Tribunal Constitucional (TC), Puigdemont, Junqueras, Forcadell i Colau reclamen un "diàleg obert, sense condicions", per a "".En la missiva, remarquen que "els conflictes polítics es resolen, en els sistemes democràtics, a través de propostes polítiques que són conseqüència de negociacions i diàleg," però la "resposta" de l’Estat al cas català "sempre ha estat negativa o amb una retallada insostenible", i recorden que el TC "va tombar" l’Estatut aprovat en referèndum el 2006, el que "va trencar el pacte constitucional de 1978".Ara, el Govern proposa de resoldre el "conflicte" mitjançant un referèndum d’autodeterminació per a l’1-O, que no compta amb l’"acord" de l’Estat "com hauria estat desitjable i com s’ha demanat reiteradament per una àmplia representació dels parlamentaris i de la societat catalans", assenyalen, amb referència al Pacte Nacional pel Referèndum.", denuncien.Però "lluny d’obrir la porta al diàleg, l’Estat espanyol ha iniciat una ofensiva de repressió sense precedents en què preveu des de la limitació del dret fonamental la llibertat d’expressió" fins la "detenció del 75 % dels alcaldes de Catalunya" que s’han compromès a facilitar l’1-O, indica la carta, que es fa eco de les "querelles penals" de la Fiscalia contra el Govern i la majoria de membres de la Mesa del Parlament. "Tot això, malgrat que el Codi Penal espanyol confirma que convocar un referèndum, encara que sigui sense acord, no és mai un delicte", afegeixen els signants de la carta, que destaquen el suport "inqüestionable" de la societat catalana a la celebració d’una consulta. Amb relació a aquesta carta, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assenyalat avui, en declaracions a Catalunya Ràdio, que l’objectiu de la mateixa és promoure el "diàleg" i el "sentit comú". "Reconduirem aquesta situació que no porta enlloc, que no és bona per a ningú, ni per a Catalunya, ni per a Espanya."