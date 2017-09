Corea del Nord reacciona a les sancions llançant un nou míssil

Els EUA asseguren que se’ls està “acabant la paciència” || Pyongyang “intensificarà” la campanya si segueixen les hostilitats contra el règim de Kim Jong-un

Corea del Nord va tornar a desafiar ahir la comunitat internacional amb el llançament d’un nou míssil que va sobrevolar el nord del Japó, dies després que l’ONU imposés unes dures sancions al règim de Kim Jong-un per la seua última prova nuclear. El llançament es va produir des de l’aeroport de Pyongyang en direcció est, el projectil va sobrevolar l’illa japonesa d’Hokkaido (nord del Japó) i va caure uns vint minuts després en aigües de l’oceà Pacífic, a uns 2.000 quilòmetres de territori nipó.

Les autoritats de Seül i Washington van detallar que el projectil va assolir un altitud de 770 metres i va volar uns 3.700 quilòmetres, per la qual cosa es creu que es tracta d’un míssil d’abast intermedi Hwasong-12. El projectil va superar així la distància dels dos tests anteriors amb models similars i va mostrar un abast suficient per arribar a l’illa de Guam, que compta amb importants bases nord-americanes a la regió.

Pyongyang va alertar d’una resposta “més intensa” cap als Estats Units si no cessen les hostilitats. El president sud-coreà, Moon Jae-in, considera que el diàleg amb Corea del Nord és “impossible” i va advertir el país veí que pot “destruir-lo”.

Des dels EUA, van assegurar ahir que la paciència se’ls està esgotant davant les provocacions de Corea del Nord i, encara que l’estratègia és esgotar la via diplomàtica, no acceptaran que Pyongyang continuï amb “les seues perilloses amenaces”, va afirmar Robert Wood, representant de Washington a la Conferència de Desarmament de l’ONU. Van advertir que el llançament no fa res més que confirmar que aquest règim representa una amenaça per al “món sencer”, per la qual cosa van advocar per incidir en el seu aïllament. A més a més, un estudi va revelar ahir que el 58% dels nord-americans és partidari de llançar un atac militar sobre Corea del Nord en cas que fracassin els esforços diplomàtics. Per la seua banda, l’alta representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini, va advertir que el bloc accelerarà el treball per imposar noves sancions contra Corea del Nord com a resposta a la nova prova balística, que va titllar de “provocació escandalosa”.