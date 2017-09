Els comuns criden a participar en l’1-O davant l’“onada repressiva” del PP

Catalunya en Comú va cridar ahir a participar en la “mobilització legítima” de l’1 d’octubre, en la qual els catalans “no poden doblegar-se” davant l’“onada repressiva” del PP, i faran campanya amb actes propis per mobilitzar el “80 per cent dels catalans” favorables al dret a decidir, sense entrar en la “polarització”.

La portaveu dels comuns, Elisenda Alemany, va donar a conèixer en roda de premsa el resultat de la consulta interna per decidir la implicació del partit en l’1-O. Celebrada entre el 12 i el 14 de setembre, hi va participar un 44 per cent de la militància. El 59,39 per cent va votar a favor que la formació que lideren Ada Colau i Xavier Domènech cridi els catalans a la participació, “malgrat no ser el referèndum que necessita Catalunya”, davant del 40,61% que ho va fer en contra. El resultat evidencia la divisió interna del conjunt, tot i que la portaveu va qualificar el resultat com a “contundent”.

Alemany va admetre que l’1 d’octubre “no tindrà la normalitat democràtica que desitjaríem”, però va defensar aquesta crida a la participació, sense apostar ni pel sí ni pel no davant de l’“onada repressiva” d’un Govern central que practica l’“estratègia de la por”, “s’escuda al darrere dels tribunals i les querelles” i pateix de “sordesa” davant de les demandes catalanes. “No podem doblegar-nos”, va dir la portaveu de la formació.