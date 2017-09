Encaputxats amenacen de matar óssos a França i el fiscal ho investiga

Difonen un vídeo que anuncia “resistència als agents de l’Estat” gal i “reobrir la caça” d’aquesta espècie || El Govern francès condemna aquesta “deriva a la violència”

Un grup de persones sense identificar ha difós aquesta setmana un vídeo en què amenacen de matar óssos al Pirineu francès, un comunicat que el Govern gal ja ha denunciat davant de la Fiscalia. L’enregistrament, remès a diferents mitjans de comunicació i publicat en xarxes socials, mostra almenys una vintena d’homes il·luminats amb llanternes, armats amb escopetes i pistoles i amb els rostres tapats amb passamuntanyes que anuncien “resistència activa contra els agents de l’Estat” i “reobrir la caça” d’aquesta espècie protegida, en un moment en el qual el rebuig dels óssos creix al sud del país (vegeu el desglossament).

El Govern gal s’ha pres seriosament aquesta amenaça. La prefectura del departament de l’Arieja (que exerceix la representació de l’Estat en aquest territori) va emetre ahir un comunicat en què denuncia les declaracions del vídeo com una “deriva patètica cap a la violència i la il·legalitat”, i apunta que ja està en mans de la Fiscalia per “iniciar la persecució judicial” dels autors. S’hi refereix com un “simulacre d’organització terrorista” que “perjudica els que defensen el desenvolupament dels territoris rurals i de muntanya”.

Aquesta investigació se sumarà a la ja oberta el mes passat arran de trets a l’aire per intimidar membres de l’equip de seguiment de l’ós a prop del límit fronterer amb el Pallars Sobirà el passat dia 25 d’agost.

Arran d’aquests successos, la prefectura de l’Arieja va demanar a institucions, formacions polítiques i organitzacions professionals “mostrar desacord amb els que creuen la línia de la il·legalitat” i condemnar el vídeo com “una nova irrupció de la violència i de l’ús de les armes”.

Bona part d’aquests plantígrads es desplacen a banda i banda de la frontera, entre els quals hi ha l’ós Goiat, alliberat fa un any a Alt Àneu i actualment en territori francès. Els danys que ocasionen a ramats i ruscos a Lleida són sensiblement inferiors que a França.