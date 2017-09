Madrid intervé els pagaments de la Generalitat per frenar les urnes

Hisenda pagarà les nòmines, Educació, Sanitat i Serveis Socials de forma directa || El Govern català respon anunciant un recurs a instàncies europees

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar ahir un paquet de mesures “noves” per controlar les despeses de la Generalitat de Catalunya i que suposen de facto una intervenció parcial dels comptes. Amb la decisió adoptada al consell de ministres, l’Estat assumirà el pagament directe dels serveis públics fonamentals de Catalunya, com les nòmines, l’Educació, la Sanitat i els Serveis Socials. Això suposarà administrar bona part dels 1.400 milions mensuals que el Govern central dóna a la Generalitat a compte del sistema de finançament autonòmic. Montoro va dir que la mesura no afecta les competències catalanes. Amb tot, el Govern de Mariano Rajoy vol assegurar que “ni un euro” de l’erari públic es destinarà al referèndum. A més, enviarà l’acord a les entitats financeres perquè actuïn igual que “davant d’altres possibles actuacions delictives com pot ser el blanqueig de diner”. Si detecten que alguna operació pot estar relacionada amb l’1 d’octubre, “hauran de comunicar-ho al Ministeri Fiscal”.

La Generalitat considera que la decisió del Govern popular d’assumir el control de les despeses dels serveis bàsics a Catalunya suposa que “ha aplicat l’article 155 de la Constitució (implica suspendre una autonomia) per la porta del darrere”, i va anunciar una “batalla jurídica” a l’Estat i a la UE contra aquesta mesura. El secretari d’Economia del Govern, Pere Aragonès, va acusar l’Executiu central de “saltar-se la seua llei per intentar parar la democràcia”.

Per la seua banda, el president del Govern central, Mariano Rajoy, va instar els independentistes que no subestimin “la força de la democràcia espanyola” i els va advertir: “Ens obligaran a fer allò que no volem arribar a fer.” A més, en un acte del PP a Barcelona, va felicitar la Guàrdia Civil per haver requisat 100.000 cartells de “propaganda del Govern” català.