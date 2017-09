Un atac terrorista amb una bomba casolana deixa vint-i-nou ferits al metro de Londres

Theresa May assegura que l’artefacte estava pensat per causar més danys || Un detingut per provar d’apunyalar un militar a París i un altre agredeix dos dones amb un martell a l’est de França

Un artefacte de fabricació casolana va explotar ahir en un tren del metro de Londres i va causar ferides almenys a 29 persones. Els fets s’investiguen com a acte “terrorista”, encara que les autoritats britàniques no van elevar el nivell d’amenaça, que es manté en greu. La deflagració es va produir sobre les 07.20 GMT en un vagó d’un tren a l’estació Parsons Green, al sud-oest de Londres, al tram exterior de la línia District, quan estava atapeïda de passatgers que anaven a la feina al centre de la ciutat. Scotland Yard va confirmar que investigava l’incident com a acte terrorista, reivindicat al final de la tarda per l’Estat Islàmic. Segons les fotos divulgades pels mitjans, l’artefacte estava en una galleda blanca dins d’una bossa d’un supermercat i pel que sembla tenia un detonador però no va arribar a explotar en la seua totalitat. La primera ministra britànica, Theresa May, va indicar que el dispositiu casolà “tenia com a objectiu causar un gran mal” i va demanar als ciutadans que es mantinguin “alerta” al transport públic de la capital britànica. “La policia i els serveis de seguretat treballen per comprendre al complet les circumstàncies d’aquest covard atac i identificar els responsables.” May va presidir una reunió del comitè d’emergència Cobra, format pels principals ministres, les forces de l’ordre i representants dels serveis secrets, al costat de l’alcalde de Londres, el laborista musulmà Sadiq Khan. El cap de la unitat antiterrorista de Scotland Yark, Mark Rowley, va informar ahir que hi haurà un desplegament policial més gran a la capital, sobretot a la xarxa de transport, i el Govern va elevar l’alerta aniterrorista al nivell màxim.

En un altre ordre de coses, un home va ser detingut ahir al matí al centre de París després que intentés agredir amb un ganivet un militar. L’home es va aproximar per l’esquena al militar i el va amenaçar amb un ganivet mentre esmentava el grup terrorista Estat Islàmic, segons una cadena de televisió francesa. El militar va reaccionar immediatament i va dominar l’agressor, que va ser detingut. D’altra banda, a l’est del país, a Chalon-sur-Saône, a la regió de la Borgonya, dos dones van resultar ferides al ser atacades per un home armat amb un martell al crit d’“Alahu Akbar” (Al·là és gran), segons la Fiscalia local, que en principi no prioritza la hipòtesi terrorista.



El Regne Unit eleva l’alerta antiterrorista al nivell màxim i anuncia més presència policial

La televisió iraquiana AlSumaria va indicar que homes armats vestits amb uniforme militar van arribar en dos cotxes al restaurant, van entrar a l’establiment i van disparar contra els clients, entre els quals hi havia ciutadans iranians. Posteriorment, es van dirigir a un punt de control de les forces de seguretat iraquianes i van fer explotar un dels vehicles, a més d’obrir foc. El director general de Sanitat de Diqar, Yasem al-Jaldi, va informar a Efe que les víctimes mortals ascendeixen a 83 i els ferits, a 93. Una font de seguretat va dir a Efe que entre els morts hi ha ciutadans iranians.

Els atemptats amb bomba al sud de l’Iraq, on es concentra la major part de la producció petroliera del país, són poc habituals.

Més de vuitanta morts en diversos atacs de l’EI a l’Iraq

El grup terrorista Estat Islàmic (EI) va tornar a colpejar ahir els xiïtes en una sèrie d’atemptats a la província de Diqar, al sud de l’Iraq, que van provocar almenys 83 morts, mentre que al nord els jihadistes van perdre gran part dels territoris que controlaven. Els terroristes van reivindicar-ne l’autoria a les xarxes socials. Dos cotxes bomba van fer explosió, alhora que va tenir lloc un assalt armat contra un restaurant de Fedek, situat a uns vuitanta quilòmetres a l’oest de la ciutat d’Al-Nasriya, a 350 quilòmetres al sud de Bagdad.