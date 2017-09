Centenares de persones defensen a Madrid el dret a decidir dels catalans

Desborden el local en el que estava previst un acte a favor del referèndum

Centenars de persones s'han manifestat avui a Madrid en suport al dret a decidir dels catalans. Els concentrats s'han aplegat aquest diumenge a les portes del Teatro del Barrio, a Lavapiés, Madrid, on s'ha celebrat l'acte en favor del dret a decidir que el jutge va prohibir fer a l'espai públic del Matadero. La capacitat de 130 persones de la sala s'ha fet petita, i una multitud s'ha hagut de conformar a seguir-lo des del carrer, per la megafonia. Des de dins, Elena Martínez, una de els impulsores de l'acte, ha enviat aquest missatge al poble de Catalunya: "Catalans, Madrid us estima", parafrasejant el president Lluís Companys, la qual cosa ha aixecat els aplaudiments de bona part dels que s'aplegaven al carrer. A més, ha afirmat que l'Estat "pot tenir la llei, però no la legitimitat", i ha fet un homenatge a Lluís Llach dient que "l'estaca no caurà sola".