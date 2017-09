“No som delinqüents, som demòcrates que donem la cara”

Els alcaldes de Mollerussa i d’Albatàrrec van parlar en nom dels de Lleida

Ahir va ser un dia històric per a la majoria dels alcaldes de Lleida investigats per haver firmat decrets de suport al referèndum de l’1 d’octubre i que van assistir a la recepció oferta pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per mostrar la seua unió. Allà hi havia la gran majoria dels alcaldes lleidatans, gairebé dos-cents, que han començat a rebre les primeres citacions de la Fiscalia per col·laborar amb el referèndum. Entre aquests, hi havia l’alcalde d’Albatàrrec, Víctor Falguera, que va defensar els edils dels pobles petits i va explicar que en els últims dies alguns dels seus veïns, de diferents ideologies i posicionaments sobre la independència de Catalunya, l’han interpel·lat perquè permeti votar a la seua localitat. Va defensar els mitjans de comunicació: “Sense vosaltres, el nostre treball tindria menys repercussió, de forma que, mentre no us tanquin, ni us emmordassin, aguanteu al peu del canó com farem nosaltres”, va dir. Va apuntar que cridar a declarar els alcaldes per posar les urnes és un fet molt greu “que hauria de despertar les consciències dels que treballen per crear l’Europa que volem”. Per la seua banda, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, en el seu discurs a la galeria gòtica de la Generalitat, va apuntar que ell no és un delinqüent. “Això no és una reunió de delinqüents anònims, és una trobada de demòcrates que donen la cara perquè la gent pugui votar.” “Votar no és delicte i és una democràcia feble i malaltissa la que no ho permet”, va dir. Solsona va apostar per la serenitat i la tranquil·litat de cara a les declaracions davant de la Fiscalia que s’iniciaran aquesta setmana. Altres alcaldes, com el de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, van mostrar el seu suport a les xarxes socials: “Alcaldes i alcaldesses de tot el país, també de l’Alt Urgell, hem defensat el dret de vot dels nostres veïns. L’#1oct, #Referendum!”