Perseguits i orgullosos

Més de 700 alcaldes es reafirmen en el seu suport a l’1-O en un acte massiu al Palau de la Generalitat || Puigdemont adverteix l’Estat que “no subestimi la força del poble de Catalunya”

Els més de 700 alcaldes i alcaldesses que persegueix la Fiscalia per donar suport al referèndum es van reafirmar ahir en el seu compromís amb la votació durant la recepció que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va organitzar-los. Durant aquest acte massiu, va advertir l’Estat que “no subestimi la força del poble de Catalunya”.

Més de set-cents alcaldes de tot Catalunya perseguits per la Fiscalia per col·laborar amb el referèndum de l’1-O van assistir ahir a la recepció que el president, Carles Puigdemont, va organitzar per a ells al Palau de la Generalitat. El 75% dels dirigents municipals de Catalunya va demostrar que la persecució penal els ha fet ratificar-se en la decisió de donar suport a la votació, en lloc d’acovardir-los. Entre els electes locals, hi havia més d’un centenar d’edils lleidatans, la majoria dels 188 que han començat a rebre citacions per declarar al figurar a la llista de l’AMC i l’AMI, i dels almenys 210, el 91% dels 231 de tota la província, que han ofert locals municipals on instal·lar les urnes (més informació a la pàgina 4).

Alcaldes i alcaldesses amb rostres somrients i relaxats, selfies difosos amb orgull a través de les xarxes socials i decrets per cedir locals i citacions de la Fiscalia exhibides com si fossin medalles van donar a l’acte un aire gairebé festiu, que contrastava amb la greu tensió política i judicial que havia motivat la recepció. Fora del Palau de la Generalitat, milers de persones es van concentrar per manifestar el seu suport al Govern i els edils que la Fiscalia investiga per presumptes delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics per obrir locals on votar.

“No és una demostració de força, sinó de dignitat, fermesa i persistència”, va dir Puigdemont, que va elogiar la determinació de la majoria dels alcaldes de Catalunya a favor del referèndum.

“No us han tremolat les cames davant de les primeres amenaces, fins i tot sabent que n’hi hauria més, ni tampoc davant de les citacions de la Fiscalia”, va dir als edils. “Qui podia pensar que no estaríeu al costat dels vostres ciutadans quan els tocaven un dret fonamental com el de poder decidir?”, els va dir. “De quin país pensaven que éreu alcaldes? S’han equivocat”, va afegir amb ironia. Al discurs hi va haver també advertències dirigides a l’Estat: “Que no subestimin la força del poble de Catalunya”, va dir. “Que no subestimin un poble que ha pres la decisió de decidir i plantar-se davant de comportaments antidemocràtics d’un Estat que confisca drets fonamentals”, va subratllar, i va assegurar que la resposta de Catalunya serà “més democràcia i més llibertat”. “Poden tenir moltes maces, moltes lleis i el BOE”, va apuntar Puigdemont, precisament el dia en què el Butlletí Oficial de l’Estat publicava l’ultimàtum del ministre Cristóbal Montoro per intervenir el pressupost de la Generalitat a partir de demà dilluns (vegeu la pàgina 5). “Tanmateix, no us tenen a vosaltres, no tenen el poble de Catalunya”, va concloure.

Colau: “Avui som tots alcaldes de Catalunya”

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer una crida per defensar “units els nostres drets” com un “sol poble”: “Avui som aquí per dir que no esteu sols, avui som tots alcaldes de Catalunya”, va recalcar a la recepció dels alcaldes a l’ajuntament de Barcelona abans de desplaçar-se al Palau de la Generalitat, on es va afegir a la resta dels edils.