Centenars de persones mostren el seu suport al referèndum a Madrid

Activistes, polítics i assistents clamen per la llibertat d’expressió i la democràcia

El madrileny barri de Lavapiés va acollir un acte en defensa del referèndum a Catalunya, en resposta a la prohibició aquesta setmana de celebrar-ne un altre al Matadero. Organitzat per Madrileños por el Derecho a Decidir, va tenir lloc al Teatro del Barrio.

Centenars de persones van acudir a la cita i el teatre, amb capacitat per a cent trenta persones, no va poder acollir els aproximadament mil assistents que s’hi van congregar. Així, uns cinc-cents es van haver de quedar fora i, finalment, es va fer un míting al carrer. La cita va aplegar centenars de persones que es van reunir des de les onze del matí a les portes del teatre al crit de “Referéndum”, “¿Dónde están las papeletas?” o “1, 2, 3 República otra vez”.



Al Teatro del Barrio no cabien tots els assistents, per la qual cosa es va haver de fer un míting fora

Membres d’Esquerra Republicana, Podem, la CUP i d’entitats sobiranistes com l’ANC i Òmnium Cultural van ser els protagonistes. Van participar-hi el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà; la portaveu de Podem Comunitat de Madrid i diputada autonòmica, Isabel Serra; el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; Natàlia Esteve, de l’ANC; Eduardo Reyes, de la també independentista Súmate; l’advocat Alberto Arregi, i l’activista Elena Martínez.

A banda de clamar pel dret a decidir, van reconvertir l’acte en una crida a reivindicar “la llibertat d’expressió i la democràcia”. Tardà va començar donant les gràcies al poble de Madrid: “No seríeu dignes de vosaltres mateixos si no fóssiu solidaris. De què serveix l’estelada, si no és bandera de solidaritat? Sent solidaris fem créixer les nostres societats i països. A Catalunya, tenim per primera vegada una majoria independentista i tenim un Govern que ha contret un pacte amb la ciutadania, i si no el complís, seria un frau i un delicte d’alta traïció”, va assenyalar. “Si perdem, recularem en drets. La repressió i la vendetta no serà poca cosa, en aquesta circumstància, i per això cal fer córrer la veu que no és una qüestió d’identitats. La història és nostra i la fan els nostres”, va dir la representant de la CUP.