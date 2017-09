ETA diu que ha iniciat el debat intern "sobre el seu cicle i funció"

EFE Actualitzada 18/09/2017 a les 10:58

© Una pintada amb l'anagrama d'ETA. EFE

ETA assegura que ha iniciat un debat intern "sobre el seu cicle i funció", que ha de respondre "a què ha de fer" la banda perquè el procés independentista popular que s’ha iniciat es desenvolupi en les condicions més adequades per facilitar l’acumulació de forces que aconsegueixi dur a terme el dret a decidir".



La banda terrorista fa aquesta reflexió en un comunicat publicat aquest dilluns pel diari Gara, en el qual explica que la seua reflexió interna "està en marxa, perquè el mètode de debat decidit ja s’està portant a terme". En el text s’afegeix que "tota l’organització farà una lectura mirant cap enrere, analitzarà la seua història i el camí realitzat des del canvi d’estratègia fins ara". "Partint d’aquesta base", la banda mirarà "cap endavant, per prendre decisions sobre la funció i el cicle d’ETA".



L’escrit detalla que aquest debat, anunciat abans del procés de desarmament, s’ha retardat fins ara per "no entorpir altres debats que s’estaven realitzant a l’esquerra abertzale".