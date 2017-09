La Fiscalia cita 37 alcaldes com a investigats pel seu suport al referèndum

EFE Actualitzada 18/09/2017 a les 18:49

Els primers citats a declarar aquest dimarts són Miquel Sala, d'Oliana, i José Antonio Troguet, d’El Pont de Suert

© L'acte a favor del 'sí' al referèndum diumenge a la plaça Ricard Viñes de Lleida. Lleonard Delshams

Un total de 37 alcaldes catalans han estat citats a declarar els propers dies davant de la Fiscalia per ser interrogats com a investigats per facilitar locals per al referèndum del pròxim 1 d’octubre, malgrat haver estat suspès pel Tribunal Constitucional (TC). Segons informa en la seua pàgina web l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), els alcaldes han estat citats a declarar entre demà dimarts i dilluns vinent a les fiscalies territorials de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona i, en el cas dels diputats del Parlament aforats, a la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya.



La citació d’aquests alcaldes se suma a la que avui ha rebut l’alcalde d’Amposta (Tarragona) i diputat al Congrés de Democràcia i Llibertat (DIL), a qui la Fiscalia del Tribunal Suprem ha citat a comparèixer voluntàriament la propera setmana, atesa la seua condició d’aforat de Les Corts.



El primer alcalde citat a declarar és Miquel Sala (PDeCAT), d'Oliana (Alt Urgell), que ha estat convocat a les 10:00 hores d'aquest dimarts davant de la Fiscalia de La Seu d’Urgell. Li seguirà l’alcalde del Pont de Suert (Alta Ribagorça), José Antonio Troguet (PDeCAT).



Per a les 12:00h del migdia de demà ha estat citat l’alcalde de Mollerussa (Pla d'Urgell), Marc Solsona, que per la seua condició d’aforat prestarà declaració davant de la Fiscalia Superior de Catalunya, amb seu a Barcelona. A més, entre els propers dies 20 i 25 d’octubre, han estat cridats a declarar uns altres 34 alcaldes de tot Catalunya, a les fiscalies territorials o provincials.



Per la seua condició d’aforats com a diputats del Parlament, declararan davant de la Fiscalia Superior de Catalunya l’alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet (el 20 de setembre), i l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investiga també per promoure l’1-O des de la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).



Les citacions dels alcaldes deriven de la instrucció que va dictar la setmana passada el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, perquè se cités com a investigats als alcaldes que van firmar decrets per cedir locals per a l’1-O, amb l’advertiment que si no compareixen seran detinguts.