Troben una biomolècula que ajuda el sistema immunològic a superar el càncer

El sistema immunològic té la capacitat natural de destruir totes les cèl·lules anormals del nostre organisme, incloses les del càncer, però molts tumors són capaços d’evitar a les defenses de l’organisme i desenvolupar-se.

Ara, una investigació liderada pel professor del Laboratori d’Expressió Gènica del Instituto Salk Institute for Biological Studies i director de la Càtedra de Biologia del Desenvolupament de la Universitat Catòlica de San Antonio de Múrcia (UCAM), Juan Carlos Izpisúa, ha descobert que actuant sobre unes petites molècules d’ARN denominades microRNAS, es desactiva la protecció que certs tipus de càncer tenen davant el sistema immunològic.

Aquest descobriment podria suposar el punt de partida per al tractament de diversos tipus de càncer.

L’estudi -publicat aquest dilluns Nature Cell Biology- revela que certs tipus de càncer sobreviuen a la resposta immune natural del cos gràcies a dos molècules reguladores de l’expressió de gens implicades en l’alteració de les rutes de senyalització cel·lular dins de les cèl·lules tumorals.

"La resposta immunològica que es produeix durant el desenvolupament tumoral frena el desenvolupament del tumor", explica Izpisua en un comunicat, però "les cèl·lules canceroses troben una manera d’evadir tal procés, limitant l’efecte d’aquesta resposta immune antitumoral," agrega.

Els tumors sovint creixen tan ràpid que no disposen de prou sang en el teixit, creant un ambient en el qual falta oxigen (hipòxia).

En aquestes condicions, les cèl·lules canceroses comencen a autodestruir-se, tret d’en alguns tipus de càncer, en els que s’ha vist que el microambient privat d’oxigen que envolta al tumor el protegeix davant el sistema immune.

"Els nostres resultats revelen com les cèl·lules canceroses, en condicions pobres d’oxigen, escapen de la resposta del sistema immune mitjançant l’activació d’unes cascades de senyalització cel·lular en les que intervenen microRNAs", assenyala Izpisúa.

Els microRNAs són petites molècules d’ARN no codificants que regulen l’expressió dels gens mitjançant el silenciament d’ARN.

Cada vegada més se sap que estan implicats en la supervivència i progressió dels tumors.

Per entendre millor la connexió entre els microRNAs i la supervivència del tumor, els investigadors van estudiar els nivells de microRNAs en diferents tipus de tumors i van identificar dos microRNAs -miR25 i miR93- els nivells dels quals van augmentar als tumors hipòxics.

L’equip investigador va determinar els nivells d’aquests dos microRNAs als tumors de 148 pacients de càncer i van trobar que els tumors amb alts nivells de miR25 i miR93 estaven directament relacionats amb un pitjor pronòstic dels pacients comparat amb tumors amb baixos nivells d’aquests miRNA.

Tanmateix, per a la molècula cGAS, els resultats eren oposats: a menor concentració de cGAS al tumor, pitjor pronòstic.

Investigacions prèvies fetes per altres científics van demostrar que cGAS actua com una alarma per al sistema immunològic; la detecció de la presència de l’ADN mitocondrial en l’entorn cel·lular actua com a senyal de dany en els teixits, activant la resposta del sistema immunològic.

"Tenint en compte aquests resultats, ens preguntem si aquestes dos molècules de microRNA, miR25 i miR93, podrien estar disminuint els nivells de cGAS, creant així un escut de protecció immunitària per al tumor", comenta Min-Zu (Michael) Wu, primer autor del treball i investigador associat al laboratori d’Expressió Gènica de l’Institut Salk i a l’UCAM.

La hipòtesi va ser confirmada mitjançant nous experiments i utilitzant models de ratolí i mostres de teixit humà.