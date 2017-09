Albiol, sobre el cartell d'Arran Lleida: "El Govern apunta i els radicals disparen"

E FE Actualitzada 19/09/2017 a les 13:19

© El líder del PPC, Xavier García Albiol, aquest dimarts atenent els mitjans davant de la Paeria. Itmar Fabregat

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha donat suport als regidors populars a l’Ajuntament de Lleida després que apareguessin cartells d’Arran, col·lectiu lligat a la CUP, assenyalant-los per no participar en el referèndum de l’1-O i ha dit:"El Govern apunta i els radicals de la CUP i Arran disparen". Albiol, en declaracions als periodistes a Lleida, ha culpat així el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que col·lectius radicals pressionin els dirigents i alcaldes del PPC, Ciutadans i PSC que "defensen la legalitat" perquè són contraris a l’1-O.



El dirigent popular ha lamentat que "els independentistes assenyalin i creguin que els que no pensen com ells estem fora del circuit". En aquest sentit, Albiol ha afegit que "estigmatitzar als que no tenen les teues mateixes idees forma part d’Estats autoritaris". Així mateix, García Albiol ha afirmat que no "ens sorprenen aquest tipus d’accions perquè sabem que formen part de l’ADN d’aquestes agrupacions". No obstant això, Albiol ha llançat un missatge de tranquil·litat a tots els ciutadans que "se senten tan catalans com espanyols i que volen viure en pau". Ha anunciat així mateix que "des del PP seguirem amb el cap ben alt, ja que ni assenyalem ni insultem els que pensen diferent de nosaltres".



En relació amb les declaracions dels alcaldes que sí que donen suport al referèndum davant de les diferents seus de la Fiscalia per la seua col·laboració de l’1-O, Albiol ha dit que no "ens agrada aquesta imatge, però és una manera de demostrar que ningú no és per sobre de la llei". "Si un ciutadà incompleix la llei, hauria de veure’s les cares amb un tribunal. Els alcaldes, llavors, també", ha sentenciat.



Finalment, Albiol ha desvinculat del PPC l’aparició de cartells del seu partit incitant a votar en contra del referèndum.

"Aquesta acció evidència que l’independentisme està tan desesperat, que ha d’inventar-se fins i tot cartells," ha conclòs Albiol.