Arranca el judici contra la cúpula de Fórum Filátelico onze anys després

El frau piramidal basat en la compra de segells va afectar prop de 2.000 lleidatans

L’expresident de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto i 28 acusats més per la presumpta estafa de la societat d’inversió filatèlica van començar ahir a ser jutjats a l’Audiència Nacional. La vista es va iniciar onze anys després de la intervenció de l’entitat el juny del 2006, data en la qual havia captat més de 3.200 milions d’euros de 269.000 inversors. En el moment d’esclatar l’escàndol un total de 2.000 lleidatans van resultar afectats.

Briones va assegurar que la seua formació és comercial i no financera i va relatar com va passar de “noi dels encàrrecs” a president de la societat, de fitxat pel seu germà quan complia el servei militar obligatori com a caporal primer.

El president de l’entitat és acusat, a més d’estafa continuada, d’insolvència punible, falsejament dels comptes anuals del Fórum i blanqueig, per la qual cosa en total el Ministeri Públic li sol·licita 27 anys de presó. Al seu costat figuren com a acusades 29 persones més, i les peticions superen els 180 anys de presó.

Per la seua part, Anticorrupció detalla en el seu escrit d’acusació que Fórum Filatélico es va dedicar durant anys a captar fons del públic per tot Espanya mitjançant la subscripció de contractes d’inversió filatèlica, per oferir a canvi rendibilitats superiors a les de les entitats bancàries.

Així, explicava als seus clients que els interessos que els pagaven derivaven de la revalorització dels segells que assignava als seus contractes, quan en realitat els abonava amb les aportacions a d’altres clients dins d’un esquema piramidal.

L’any 2015 el Jutjat Mercantil número 7 de Madrid va condemnar Briones, i cinc alts càrrecs més, a pagar 2.259 milions d’euros. La sentència constata que els condemnats havien dissenyat un sistema d’estafa piramidal.

Un centenar d’afectats es van concentrar abans del començament de la sessió davant l’Audiència Nacional, per increpar els acusats ja que els damnificats només han recuperat el 20,5 per cent dels seus diners.

Paral·lelament, el ministre d’Economia, Luis de Guindos, va afirmar ahir que els productes que comercialitzaven Fórum Filatélico i Afinsa “no eren productes financers, i no estaven per tant sota la supervisió del Banc d’Espanya”, va assenyalar el ministre.