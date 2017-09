Arrimadas acudeix a Lleida en suport de regidors i veu "intolerable" l'acció d'Arran

EFE Actualitzada 19/09/2017 a les 14:06

© Inés Arrimadas, aquest dimarts a les escales de la plaça Sant Joan de Lleida. Itmar Fabregat

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acudit avui a Lleida per acompanyar a la representant de Cs en aquesta ciutat, Ángeles Ribes, a presentar una denúncia davant de Fiscalía pel cartell d’Arran, col·lectiu vinculat a la CUP, un acte "intolerable" que fa que "els demòcrates ens defensem als tribunals". El cartell d’Arran -organització juvenil vinculada a la CUP-, apareixen els dirigents de Cs, PP i PSC a Lleida, als quals se’ls "assenyala", per no participar en el referèndum de l’1-O.

L’actuació de "els socis del Govern de Carles Puigdemont" és "intolerable" i per aquesta raó "els demòcrates hem d’anar a defensar els nostres drets davant dels tribunals".



La presidenta del grup de Cs al Parlament ha assegurat que ara més que mai no s’evidencia la necessitat que hi hagi un partit a Catalunya que "respecti tothom, pensi com pensi". En aquest sentit, Arrimadas ha considerat que és una "total irresponsabilitat" que Puigdemont governi i que, per això, "estem desitjant que torni el sentit comú al país".



Una vegada més, Arrimadas ha assenyalat el president del Govern com a màxim responsable de les actuacions de grups independentistes d’Arran, ja que ell ha estat el primer que "ha assenyalat als alcaldes que han decidit no cedir espais municipals per a l’1-O".



La presidenta de Cs a Catalunya també ha volgut desvincular al seu partit de l’aparició d’uns cartells en els quals s’incita a la ciutadania a votar no en el referèndum de l’1-O, suspès pel Tribunal Constitucional. "No sabem qui haurà imprès aquests cartells, potser ha estat Gabriel Rufián (ERC) des de la seua impressora al Congrés dels Diputats", ha ironitzat Arrimadas.



Per la seua part, la regidora Ángeles Ribes ha titllat l’actuació d’Arran d’una campanya d’"assetjament, fustigació i intimidació".