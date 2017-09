Catalá diu que no es detindrà a alcaldes, sinó que se'ls portarà a declarar

Actualitzada 19/09/2017 a les 11:39

© El ministre de Justícia, Rafel Català. EFE

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha destacat que cap dels alcaldes catalans que comencen aquest dimarts a declarar davant de la Fiscalia per la seua col·laboració en el referèndum de l’1-O no serà detingut si no compareixen voluntàriament, sinó que se’ls portarà perquè compleixin amb la seua obligació". "No es detindrà ningú sinó conduir-los a prendre’ls declaració. Perquè hi hagi una detenció ho ha de dictar un jutge fruit d’unes mesures que ara són inimaginables en un procés com aquest", ha deixat clar el ministre de Justícia a Antena3, en la qual ha assenyalat que als independentistes els interessa "apujar el to del seu discursos i dir que es produiran detencions". Catalá ha explicat que es tracta d’una presa de declaració i que d’ella es derivarà un procés judicial amb garanties que podria concloure, o no, en condemnes.



Respecte a les denúncies d’assetjament de diversos edils del PP, Ciutadans i PSC que rebutgen participar a l’1-O, el titular de Justícia ha assenyalat que aquestes pressions són una manifestació més de la intolerància envers els qui volen complir el seu treball i amb la llei.



En aquesta línia ha advertit a impremtes o un altre tipus d’empreses de missatgeria que poden estar donant suport a la consulta que estan col·laborant amb un delicte, per la qual cosa els ha recordat que "ningú no està obligat a fer el que és il·lícit". "El referèndum és il·legal i cal saber que col·laborar amb un delicte té un cost penal", ha incidit Catalá abans de referir-se a la investigació empresa per l’Agència de Protecció de Dades per esbrinar si la Generalitat "està manejant dades sense demanar permís" per fer un cens il·legal per a l’1 d’octubre.