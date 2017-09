El jutge ordena requisar i obrir sobres d'Unipost a la recerca de targetes censals

EFE Actualitzada 19/09/2017 a les 20:11

Un centenar de persones s’ha concentrat a les portes de l’empresa per provar d’impedir l’entrada del secretari judicial

© Un grup de persones a les oficines d'Unipost de Terrassa. EFE

El jutge de guàrdia de Terrassa (Barcelona) ha autoritzat la Guàrdia Civil a intervenir els sobres, amb logotip de la Generalitat, que s’han localitzat en el registre de l’empresa Unipost per comprovar si, com se sospita, contenen targetes censals per al referèndum de l’1-O.



En un auto, el titular del jutjat d’instrucció número 3 de Terrassa ha acordat intervenir la totalitat dels sobres confiscats a l’empresa i obrir un d’ells, davant dels indicis que el responsable de la companyia podria ser "cooperador necessari d’un delicte de malversació de cabals públics" vinculat a l’organització del referèndum independentista, suspès pel TC.



Un centenar de persones s’han concentrat a les portes de l’empresa Unipost per provar d’impedir que el secretari judicial pugui accedir a la mateixa a fi d’entregar l’ordre de confiscació i obertura dels sobres.