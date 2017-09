Els alcaldes de Mollerussa, Oliana i el Pont obren avui la declaració de 32 edils citats

Entre avui i dilluns ho faran almenys una trentena, mentre que alguns no hi aniran i d’altres preveuen acudir-hi però no declarar || El Monestir de Vallbona de les Monges cedeix un espai per votar l’1-O

El fiscal en cap provincial, Juan Boné, va citar fins ahir a 32 edils lleidatans a declarar per la seua col·laboració amb el referèndum i els de Mollerussa, Marc Solsona (a les 12 a Barcelona), Oliana, Miquel Sala, i el Pont de Suert, José Antonio Troguet (a les 10 i les 11 a la Seu d’Urgell), obren avui les compareixences. Solsona ho fa a la fiscalia superior de Catalunya perquè com a diputat és aforat i des de la capital del Pla es contractarà un autobús de partidaris de l’1-O per donar-li suport. També són aforats uns altres 5 alcaldes amb escó al Parlament, com el de la Seu, Albert Batalla, que ahir encara no havia rebut la citació. En la llista de l’AMI només figuraven ahir 37 alcaldes amb dia i hora per declarar (26 de Lleida), que ho faran entre avui i dilluns. Les citacions seguiran ja que l’última actualització d’alcaldes favorables a votar l’1 d’octubre n’inclou 194 de Lleida d’un total de 734 a Catalunya. Diversos edils d’ERC no aniran a declarar, amb la qual cosa s’enfronten a la seua detenció per part dels Mossos per acudir a la crida del fiscal, segons va ordenar el fiscal en cap de l’Estat, José Manuel Maza. Així mateix, alcaldes del PDeCAT compareixeran però s’acolliran al dret a no declarar argüint primer que no han comès cap il·legalitat. El de Solsona (ERC), David Rodríguez, no anirà perquè l’han citat a Cervera malgrat ser aforat. Mentrestant, segueix tant la campanya de l’1-O com les actuacions policials per apaivagar-la. A la Fuliola, la Guàrdia Civil va retirar alguns dels mil cartells penjats diumenge a favor del sí. D’altra banda, el Conselh Generau d’Aran va dir que no cedirà espais institucionals per a la consulta, mentre que les religioses del Monestir de Vallbona van mostrar la seua disponibilitat a acollir-la ja que l’alcalde, del PSC, no cedirà espais.

El Superior de Justícia, al seu torn, va acceptar ahir investigar els líders de l’AMI i l’ACM, Neus Lloveras i Miquel Buch, per desobediència.

Lleida

Un cartell d’Arran, organització juvenil de la CUP, en el qual es veuen els rostres dels 14 regidors de PSC, Cs i PP a la Paeria sota el rètol “El tripartit de Lleida PSC, Cs i PP no volen deixar-nos votar. Desobeïm. Assenyalem-los!”, va aixecar ahir la indignació d’aquestes formacions, que van denunciar els fets. “Ara mateix he fet una denúncia davant dels Mossos. Lliçons de democràcia, les justes”, va afirmar a través de Twitter Sara Mestres, presidenta del grup municipal del PSC. “És intolerable que assenyalin aquells que no s’engloben en el pensament unidimensional com feixistes o utilitzin les nostres imatges per identificar-nos com opressors per no deixar votar en un referèndum il·legal”, va assegurar Ángeles Ribes, portaveu de Cs, que va afegir que no es deixaran acovardir. “Em sento amenaçada i assenyalada per aquells grups radicals que promouen la desobediència i atempten contra l’Estat de Dret i contra la democràcia, no ho accepto ni ho tolero”, va declarar la presidenta del grup popular, Dolors López. A Madrid, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va considerar el cartell “propi de règims totalitaris” i ho va comparar amb l’època d’ETA al País Basc.

D’altra banda, Carles Vega (ERC) va acusar l’alcalde, Àngel Ros, d’“entrar en campanya” al negar-los autoritzacions per a actes de campanya al carrer.

linyola

Uns 400 veïns es van reunir ahir a la plaça Pau Casals de Linyola per donar el seu suport a l’alcalde, Àlex Mases (ERC), en la qual preveia informar de la seua situació com a edil citat pel fiscal i demanar l’opinió dels veïns sobre la seua compareixença davant el jutge. Mases està citat demà a les 10.00 hores a Cervera per declarar.

D’altra banda, la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va dir ahir en un acte a Balaguer que “per moltes querelles que ens posin, no defallirem i votarem l’1 d’octubre”. Les postures dels diferents partits (PDeCAT, ERC, PSC, PP i Cs, principalment) a nivell local estan portant a la ruptura de pactes a Mollet i Barberà del Vallès.