Els alcaldes d'Oliana i el Pont de Suert s'acullen al dret a no declarar

Cynthia Sans Actualitzada 19/09/2017 a les 11:32

Han acudit aquest dimarts als jutjats de la Seu recolzats per un centenar de persones

© Miquel Sala, abans de declarar als jutjats de la Seu d'Urgell. Cynthia Sans © L'alcalde del Pont de Suert, José A. Troguet, aquest dimarts als jutjats de la Seu. Cynthia Sans



L'alcalde d'Oliana, Miquel Sala, ha estat el primer dels alcaldes en acudir aquest dimarts al jutjat pel seu suport al referèndum de l'1-O. Ho ha fet als jutjats de la Seu d'Urgell, on ha entrat a les 9.50 hores (estava citat a les 10.00). Sala ha arribat als jutjats visiblement emocionat i s'ha saludat amb una abraçada amb l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, que ha entrat al jutjat després, a les 11.00 hores.



Sala ha estat davant del jutge durant un quart d'hora i s'ha acollit al dret a no declarar.



La fiscal li ha recordat que s'enfronta a acusacions de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.



Sala, davant dels periodistes, ha dit que no li troba sentit a aquesta citació i ha reiterat que cediran espais per al referèndum "perquè volen estar al costat del poble". De la seua banda, l'alcalde d'El Pont de Suert, José Antonio Troguet, ha avançat abans d'entrar a la sala que també s'acolliria al dret a no declarar.



Els alcaldes d'Oliana i el Pont de Suert han estat acompanyats a l'exterior dels jutjats per un centenar de persones.



