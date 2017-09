L'alcalde de Mollerussa entra a la Fiscalia de Barcelona amb el suport de desenes de persones

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha entrat a les 12.00 hores a la Fiscalia Superior de Barcelona, on està citat per declarar per la seua col·laboració amb el referèndum.



Desenes de persones donen suport des del carrer a l’alcalde de Mollerussa.



