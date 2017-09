La Generalitat considera que els tribunals han suspès la intervenció dels seus comptes

Actualitzada 19/09/2017 a les 16:15

Govern de la Generalitat

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha explicat aquest dimarts que la Generalitat continuarà actuant amb normalitat respecte a la gestió dels seus comptes, ja que considera que la intervenció prevista per l’Executiu central ha estat suspesa pels tribunals. Junqueras ha anunciat, a més, que contactarà amb les entitats financeres "per via administrativa i notarial" per transmetre "normalitat".



El Govern central va acordar divendres passat assumir el control de les despeses essencials de Catalunya, després que la Generalitat es negués a continuar remetent un informe setmanal de les seues despeses al Ministeri d’Hisenda per verificar que no derivava recursos públics al referèndum que vol celebrar l’1 d’octubre.



En resposta a aquesta mesura, el Govern va presentar ahir un recurs contenciós davant del Suprem, que incloïa una petició de suspensió de l’aplicació d’aquest acord, és a dir, de mesures cautelars, però fonts del tribunal han recordat que aquest tràmit obliga a donar trasllat a les parts perquè presentin al·legacions i que, en el cas de la part demandada -l’Advocacia de l’Estat-, aquell termini és de deu dies, per la qual cosa no se suspèn la intervenció.



Tanmateix, després de la reunió d’avui del Govern, Junqueras ha al·legat de forma reiterada que l’admissió a tràmit del recurs ja té "efectes suspensius" sobre l’acord adoptat per l’Executiu central, per la qual cosa la Generalitat continuarà actuant amb "normalitat" en relació amb la gestió dels seus comptes.



El Govern, per tant, continuarà actuant com si els seus comptes no estiguessin intervinguts i comunicarà per "via administrativa i notarial" a les entitats financeres que no hi ha cap variació i que han de continuar relacionant-se amb "normalitat" amb la Generalitat.