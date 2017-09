La Guàrdia Civil confisca documentació del cens de l'1-O a Unipost de Terrassa

EFE Actualitzada 19/09/2017 a les 16:20

© Un grup de persones a les oficines d'Unipost de Terrassa. EFE

Agents de la Guàrdia Civil s’han apoderat d’abundant documentació relacionada amb el cens del referèndum de l’1-0, suspès pel Tribunal Constitucional, durant el registre de l’oficina de l’empresa de missatgeria Unipost a Terrassa (Barcelona). Fonts de la investigació han informat a Efe que aquesta és la troballa més important en els registres duts a terme en diferents seus de l’empresa de missatgeria en les últimes hores.



A diferència del material intervingut en altres registres, en aquest cas es tracta de material directament relacionat amb el cens del referèndum i no simplement propaganda.



L’operació policial compta amb la presència de sis furgonetes de la Guàrdia Civil, mentre que una patrulla dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Terrassa també s’han desplaçat a la zona on es produeix el registre, que s’ha iniciat entorn de les nou del matí. Fins al lloc dels fets s’ha atansat el vicedegà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Jaume Sales, qui ha parlat amb treballadors de l’empresa a l’interior de la nau i li han informat que s’està esperant l’arribada del secretari judicial. "Sembla ser que els agents han entrat sense ordre judicial i estan mirant els sobres de correspondència a contrallum per veure què hi ha al seu interior, però creiem que s’estan cometent irregularitats flagrants", ha opinat Sales.



L’operatiu policial ha concentrat un centenar de persones que han protestat contra aquest registre, entre elles el segon tinent d’alcalde de Terrassa, Miquel Sàmper (PDeCAT), o bé el diputat de Junts Pel Sí al Parlament Marc Sanglas.



La Guàrdia Civil ha intervingut fins el moment 1,5 milions d’unitats de material promocional entre cartells, díptics i fullets sobre el referèndum, però aquesta és la primera ocasió en què s’apodera de documentació relacionada amb el cens electoral.