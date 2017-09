La Guàrdia Civil escorcolla la seu de la companyia d'aigües de Girona per malversació

REDACCIÓ Actualitzada 19/09/2017 a les 11:35

Es tractaria de l’etapa en què era alcalde Carles Puigdemont

© El president de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, a la sala de plens de l'ajuntament de Girona. EFE

La Guàrdia Civil escorcolla des de les 9:20 hores d’aquest matí la seu d’AGISSA, la companyia municipal d’aigües de Girona, en una operació relacionada amb la malversació de fons públics de l’ajuntament gironí en l’etapa en què era alcalde Carles Puigdemont, segons fonts pròximes a la investigació. Segons aquestes fonts, està previst que s’efectuïn avui una quinzena de registres, en una investigació per delictes de frau i administració deslleial, si bé no es preveu que es practiquin detencions.



El cas està sent investigat pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Girona, que ha decretat el secret del sumari, i deriva de la causa coneguda com del 3 per cent.



Cap a les 9.20 hores del matí han arribat a la seu d’AGISSA de Girona, en un edifici que acull també l’Agència Catalana de l’Aigua, sis cotxes de la Guàrdia Civil per iniciar el registre.