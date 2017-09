Almenys 224 morts al terratrèmol de Mèxic

EFE Actualitzada 20/09/2017 a les 09:08

© Vista de danys pel terratrèmol EFE

La xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,1 en l’escala de Richter que dimarts va sacsejar el centre de Mèxic va ascendir a 224, ha informat avui en secretari de Governació, Miguel Ángel Osorio. En una entrevista a Televisa, Osorio va precisar la matinada d’aquest dimecres que hi ha 117 víctimes mortals a Ciutat de Mèxic, 39 a l’estat de Puebla, 55 a Morelos, 12 a l’Estat de Mèxic i un en Guerrer. Altres reports parlen de tres morts en Guerrer.



El secretari de Governació va indicar que es tenen registrats 45 edificis que es van col·lapsar totalment o parcialment, a sis dels quals es considera que hi ha persones atrapades. Poc abans, el president mexicà, Enrique Peña Nieto, va establir com a prioritat el rescat de persones atrapades en els ensorraments i l’atenció als ferits pel terratrèmol. "La prioritat en aquest moment és continuar el rescat dels qui encara es troben atrapats i donar atenció mèdica als ferits", va declarar Peña Nieto en un missatge en cadena nacional després d’un recorregut per alguns punts de Ciutat de Mèxic.



El mandatari va destacar que milers d’integrants de l’Exèrcit, la Marina i de la Policia Federal "assisteixen a la població afectada".



Va assegurar que treballa "en plena coordinació" amb el cap del Govern de Ciutat de Mèxic, Miguel Ángel Mancera, i amb els governadors de Puebla i Morelos, "les entitats que van patir els danys més grans".



Els serveis d’urgència estan disponibles per a totes les persones que requereixin atenció, va abundar. "Lamentablement diverses persones han perdut la vida, incloent nenes i nens en centres educatius, en edificis i habitatges", va dir Peña Nieto, i va expressar les seues condolences a tots aquells que han perdut un familiar o un ésser estimat.



Prèviament, en declaracions a periodistes en visitar la zona on una escola es va esfondrar al sud de Ciutat de Mèxic, el dirigent va assenyalar que almenys 20 nens i dos adults van morir i unes altres 38 persones estan desaparegudes en aquest enfonsament.



Acompanyat per Mancera, va precisar que 30 de menors i vuit adults estan desapareguts en el Colegio Enrique Rebsamen.

Va afegir que més de 500 membres de l’Exèrcit i de la Secretaria de Marina, així com 200 de Protecció Civil, busquen supervivents entre les ruïnes de l’escola, on 14 nens ja han estat rescatats amb vida de la runa.