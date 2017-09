Almenys cinquanta morts perun fort terratrèmol a Mèxic

La tremolor va ser de magnitud 7,1 graus || L’huracà Maria, “probablement el més perillós de la història”, fueteja el Carib, que encara es recupera d’Irma

Un sisme de magnitud 7,1 en l’escala oberta de Richter va sacsejar ahir amb força la zona centre i sud de Mèxic i va causar escenes de pànic just quan es compleixen 32 anys del poderós terratrèmol que va provocar milers de morts a Ciutat de Mèxic. La tremolor d’ahir a la nit va deixar almenys mig centenar de morts. El Servei Sismològic Nacional (SSN) va indicar a través de Twitter que el moviment tel·lúric va ser de magnitud 7,1 al fer una actualització del seu primer report, en el qual va fixar la magnitud en 6,8. L’epicentre del sisme, registrat a les 13.14 hores locals (18.14 GMT), es va localitzar a 12 quilòmetres al sud-est d’Axochiapan, al central estat de Morelos, a una profunditat de 57 quilòmetres.

La tremolor va generar nombroses escenes de pànic a la capital del país només dos hores després que la ciutadania sortís als carrers de tot el país en un simulacre commemoratiu del terratrèmol del 1985, així com talls en el subministrament de l’electricitat i del servei de telefonia.

D’altra banda, l’huracà Maria es dirigia ahir a la nit cap a Puerto Rico i les illes Verges, després de causar greus danys en les infraestructures de Guadalupe, la Martinica i la Dominica, a les Antilles Menors. El primer ministre de la Dominica, Rooselvelt Skerrit, va assegurar que s’ha perdut tot i que la devastació és generalitzada. El governador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, va subratllar ahir que l’huracà és “probablement el més perillós de la història moderna” d’aquest territori caribeny. El cicló constitueix “un perill extrem” i “impactarà tot Puerto Rico” amb una “força i violència que no hem vist en diverses generacions”, va alertar Rosselló en una conferència de premsa amb representants del seu Govern i de l’Agència Estatal per al Maneig d’Emergències i Administració de Desastres (Aemead) de l’illa.

Va demanar que abandonin les seues cases els qui viuen en zones susceptibles d’inundar-se, tenen habitatges de fusta o teulades de zinc. “Si amb l’huracà Irma de fa dos setmanes no es va inundar, ara sí. Si no estem segurs, la nostra vida corre perill. Les propietats es poden arreglar, les vides no es poden substituir”, va dir.