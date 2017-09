El Congrés no recolza l’actuació de Rajoy contra el referèndum

El PSOE, dividit, i Units Podem rebutgen la proposta de Ciutadans per donar suport a l’Executiu central i al Poder Judicial || Només aconsegueix el recolzament del PP

El vot en contra del PSOE (que es va dividir en la votació) i d’Units Podem va impedir ahir que prosperés una proposició de Ciutadans que buscava fer pinya entorn de les actuacions del Govern central, el poder judicial i altres institucions de l’Estat per frenar el referèndum de l’1-O. Cs només va aconseguir el suport del PP i la votació es va saldar amb 166 vots en contra i 158 a favor. Quatre diputats socialistes es van abstenir malgrat que la direcció del grup havia donat instruccions de votar-hi en contra. Van ser Soraya Rodríguez, que va defensar la seua abstenció, i uns altres tres socialistes andalusos, entre ells Antonio Pradas, que va explicar que en el seu cas es va tractar d’un “error”. No va ser possible l’acord entre Cs i el PSOE per tirar endavant una esmena transaccional al text inicial després de la negativa de líder del partit taronja, Albert Rivera, a acceptar el punt que apostava per buscar una sortida “pactada i legal” a la situació de Catalunya. Un punt que el PSOE va insistir a mantenir, va explicar la diputada Meritxell Batet, a l’entendre que és “imprescindible obrir solucions polítiques i crear escenaris de diàleg” per evitar que el 2 d’octubre es mantingui la mateixa situació de “greu crisi territorial”. Rivera va subratllar que no compartia aquesta via de diàleg amb aquells que es volen “saltar” la llei i “trencar” Espanya i va instar a sortir del Congrés “units” i no buscar “discrepàncies”. Com era de preveure, nacionalistes i independentistes van votar en contra de la proposta.Per al PDeCat, va quedar clar que Cs és “l’ala dreta extrema del PP” i els seus membres “es proclamen legals només de boca, però no els preocupa la vulneració de drets fonamentals”, va dir el diputat Jordi Xuclà. Des d’ERC, Ester Capella va acusar Rivera de ser “un croat del nacionalisme espanyol”. Units Podem va rebutjar la iniciativa perquè no proposa cap solució per a Catalunya, va assenyalar el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, un conflicte que té el seu origen en una “veritat eixordadora: que Espanya és un país plurinacional i Catalunya, una nació amb dret a decidir”. El PP va aplaudir la iniciativa de Cs i va agrair el suport que està tenint el Govern en la seua resposta al “desafiament independentista” i va afegir que “es tracta de respondre a un cop a l’Estat de dret i defensar la democràcia”.