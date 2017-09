Tranquil·litat a Moncloa perquè veuen desactivat el referèndum de l’1-O

El president del Govern central, Mariano Rajoy, dóna per desactivat el referèndum de Carles Puigdemont. Quan falten 11 dies de l’1-O, el Govern espanyol té molt clar que la “consulta ja s’ha frenat” perquè “no tenen urnes, no tenen cens, no tenen paperetes i, el que és més important, no poden fer un referèndum contra mig Catalunya”, van indicar ahir fonts de Moncloa a La Vanguardia.

En l’Executiu central donen per fet que la Generalitat no disposa d’urnes per a la consulta. Són conscients que el Govern pot disposar d’un cens, però si és així “l’haurà adquirit de forma il·legal”. Les mateixes fonts van explicar al rotatiu “ja no hi ha cap element que pugui oferir garanties o serietat a aquesta convocatòria”, després de la crida que va fer el Govern de Puigdemont perquè els votants s’imprimeixin les seues pròpies paperetes.

A més a més, van afegir que el cap de l’Executiu català no pot comptar ni tan sols amb una gran participació, perquè “més de mig Catalunya es quedarà a casa com ja va succeir el 9-N”.

Amb aquesta perspectiva, a Moncloa es respira una certa tranquil·litat, que s’ha vist reforçada per l’anunci realitzat dilluns passat pel PSOE que ja no s’oposa a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, que permetria suspendre l’autonomia de Catalunya.