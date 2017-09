La ubicació de les meses es pot consultar a través d'un web

Piulada del president Puigdemont anunciant la web

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de septiembre de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dijous a la tarda a través d'una piulada a Twitter que ja està disponible la pàgina web on consultar les meses electorals per al referèndum de l'1 d'octubre.Es tracta d'. Una de les pestanyes és "On votar", on l'usuari ha d'introduir el seu nombre de DNI, data de naixement i codi postal per esbrinar quin col·legi electoral li ha estat assignat de cara a l'1-O.A Lleida ciutat, entre els llocs de votació hi ha el CAP de Cappont i l'institut Joan Oró.El Govern posa així en marxa el llistat de locals de votació previst per a l'1-O un dia després de l'operació de la Guàrdia Civil contra els organitzadors del referèndum.