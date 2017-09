Demanen al rector que cedeixi instal·lacions com a seu electoral per a l’1-O

Estudiants de la Universitat de Lleida han iniciat minuts abans de les dotze del migdia una manifestació des del Rectorat fins a la subdelegació del Govern central, a la rambla Francesc Macià.Abans, els estudiants han omplert del claustre de l’edifici del rectorat en una concentració on han demanat la dimissió del rector, Roberto Fernández. El concentrats han exigit al rector que cedeixi les instal·lacions com a seu electoral per a l’1 d’octubre.Durant el recorregut, els joves -convocats per les assemblees de diferents facultats i moviments estudiantils-, han cridat consignes com “els carrers seran sempre nostres”, “Àngel Ros dimissió”, “Buidem les aules, omplim els carrers” o “no passaran”.Al pas de la manifestació per la Paeria, regidors d’ERC han despenjant momentàniament la bandera espanyola de la façana del consistori, com a protesta per les detencions i els escorcolls a seus de la Generalitat.Aquesta tarda hi ha convocada una nova marxa estudiantil a Lleida ciutat. Sortirà a les 18.00 hores del Rectorat per finalitzar a la plaça Paeria, on iniciaran una penjada de cartells perquè la ciutat pugui votar l'1-O.