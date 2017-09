Regidors d'ERC despengen la bandera espanyola de la Paeria

SEGRE.com Actualitzada 21/09/2017 a les 18:19

Al pas de la manifestació d’estudiants d’aquest migdia per la Paeria, regidors d’ERC han despenjant momentàniament la bandera espanyola de la façana del consistori, com a protesta per les detencions i els escorcolls a seus de la Generalitat.