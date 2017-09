Catalunya, a les portades de la premsa internacional

Redacció Actualitzada 22/09/2017 a les 10:15

Amb titulars i fotos destacant la tensió

Els diaris estrangers van informar ahir de la situació viscuda dimecres a Catalunya arran de l’entrada de la Guàrdia Civil en algunes de les seus de la Generalitat.



Al Regne Unit, The Independent va obrir portada amb el titular “La crisi d’identitat de Catalunya” i la foto d’un manifestant increpant agents de la Guàrdia Civil. El Financial Times també va dedicar la foto de portada a Catalunya i va destacar: “Les detencions encenen les protestes als carrers de Barcelona”. Per la seua part, el francès Libération va titular “Referèndum. L’escalada entre Madrid i Barcelona”. La Repubblica, a Itàlia, va dedicar el titular central al procés i va dir “Espanya, la guerra catalana,” mentre que a Alemanya el Frankfurter Allgemeine Zeitung va destacar l’“Estat d’excepció de facto”.