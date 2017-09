Detingut a Vinaroz un jove marroquí relacionat amb els atemptats de Barcelona i Cambrils

La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres a Vinaroz (Castelló) un marroquí de 24 anys resident a Espanya per col·laborar amb la cèl·lula gihadista responsable dels atemptats terroristes comesos el mes d’agost passat a Barcelona i Cambrils (Tarragona), ha informat el Ministeri de l’Interior. L’arrestat mantenia una estreta relació amb alguns dels terroristes participants en sengles atemptats, especialment amb Abdelbaki Es Satty, l’imam de Ripoll (Girona) i dinamitzador de la cèl·lula gihadista.



La Guàrdia Civil investiga la participació de l’avui detingut en el suport donat per a l’adquisició de les substàncies que van permetre la fabricació de més de 100 quilos de TATP (triperòxid de triacetona), l’explosiu que utilitza el Dáesh en els seus atemptats a Europa.



La detenció ha estat efectuada per agents del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil, per la suposada col·laboració del jove amb la cèl·lula terrorista que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils els passats 17 i 18 d’agost. La investigació, que manté oberta la Guàrdia Civil, està permetent reconstruir l’activitat logística de la cèl·lula, que s’estén a les setmanes prèvies als atemptats.



La magnitud dels preparatius trobats després de l’explosió de l’habitatge que els terroristes disposaven a Alcanar (Tarragona) -localitat que es troba a poc més de deu quilòmetres de Vinaroz- ha requerit una ingent activitat de provisió de substàncies, tant d’aquelles precursores d’explosius com d’altres que facilitessin la comissió dels atemptats.



En aquesta tasca de recol·lecció diversos membres de la cèl·lula van comptar amb el suport de l’avui detingut, que, almenys, va facilitar la seua documentació personal amb què es van realitzar compres de peròxid d’hidrogen, una substància fonamental per a la confecció de l’explosiu TATP.



A més, va posar a disposició dels terroristes mitjans de locomoció amb què es va realitzar part del transport d’aquestes substàncies explosives. Les múltiples línies d’investigació obertes per la Guàrdia Civil després dels atemptats s’han centrat en la reconstrucció de les vinculacions de la cèl·lula terrorista amb altres elements, tant a nivell nacional com internacional.

La finalitat última és identificar a tots aquelles persones que poguessin haver col·laborat en les diferents fases de direcció i preparació de les activitats terroristes d’aquesta cèl·lula.



Els atemptats de Barcelona del 17 d’agost en La Rambla de Barcelona i de la matinada següent a Cambrils van causar la mort a 16 persones i ferides a més de 130. Vuit dels terroristes que formaven el grup van morir, sis d’abatuts per les forces de seguretat i dos en l’explosió d’un xalet a Alcanar, el 16 d’agost, la nit anterior a l’atac de La Rambla; uns altres quatre terroristes havien estat detinguts fins ara -el d’avui és el cinquè ja-, dels que dos van ingressar a la presó i uns altres dos van ser posats en llibertat.



Des del 26 de juny de 2015, data en el que el Ministeri de l’Interior va elevar a 4 el Nivell d’Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 201 terroristes gihadistes en operacions realitzades a Espanya i a l’exterior i a un total de 246 des de principis de 2015.



El Ministeri de l’Interior recorda que, a través de la iniciativa Stop Radicalismes, els ciutadans poden col·laborar a través d’una sèrie de canals a la seua disposició perquè, de forma confidencial i segura, notifiquin a les Forces i Cossos de Seguretat aquells possibles casos de radicalització en el seu entorn.



