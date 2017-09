El Govern cessa al número dos de Junqueras per deslliurar-lo de la multa del Constitucional

EFE Actualitzada 22/09/2017 a les 12:16

La decisió s’ha pres en una reunió extraordinària de l’Executiu català

© La reunió del Consell Executiu d'aquest divendres. Govern de la Generalitat

El Govern de Carles Puigdemont ha acordat aquest divendres destituir del seu càrrec al secretari general del departament de la Vicepresidència i Economia, Josep Maria Jové, detingut com un dels organitzadors de l’1-O, per deslliurar-lo de la multa imposada pel Tribunal Constitucional (TC).



El TC ha multat amb 12.000 euros diaris Jové i els cinc membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya encarregats del seguiment de l’1-O, amb la qual cosa ha aplicat per primera vegada la reforma legislativa que li permet imposar sancions a alts càrrecs independentistes.



El Govern ha pres la decisió en una reunió de govern extraordinari feta aquest matí a les 9.45 hores, en el qual ha aprovat un decret amb un únic article, en el qual es comunica el cessament de Jové, a qui se li agraeixen els "serveis prestats" i la seua "lleialtat", ha explicat el conseller de la Presidència, Jordi Turull.