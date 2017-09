El jutge deixa lliure el secretari d'Hisenda, amb compareixences setmanals

En llibertat també la directora de T-Systems i el responsable de fundació Punt.cat

© El secretari d'Hisenda de la Generalita de Catalunya, Lluís Salvadó EFE

El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona ha deixat en llibertat provisional al secretari d’Hisenda i secretari general adjunt d’ERC, Lluís Salvadó, amb l’obligació de comparèixer setmanalment. Segons han informat Efe fonts judicials, el jutge ha deixat lliure Salvadó, acusat dels delictes de malversació, prevaricació i desobediència pel referèndum de l’1-O, després que s’hagi negat a declarar.



El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona també ha deixat en llibertat a Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de serveis de T-Systems, i a Pep Masoliver, director de l’àrea d’informació de la fundació Punt.cat, amb l’advertiment que no participin en preparatius de l’1-O.



Segons han informat fonts judicials, ambdós detinguts han quedat en llibertat provisional, acusats dels delictes de desobediència, malversació i prevaricació i, tal com ha sol·licitat la Fiscalia, el jutge els ha imposat l’obligació de comparèixer al jutjat setmanalment.



A més, el magistrat ha fet un requeriment formal a ambdós imputats que s’han d’abstenir en el futur de cometre qualsevol acte que pugui constituir un delicte de desobediència, en relació amb els preparatius del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.



Ambdós detinguts s’han negat a declarar davant del jutge d’instrucció, igual que van fer davant de la Guàrdia Civil després de ser detinguts dimecres passat per la seua presumpta relació amb els preparatius del referèndum.