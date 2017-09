El TSJC ordena desactivar la pàgina web amb els punts de votació de l'1-O

EFE Actualitzada 22/09/2017 a les 21:03

© Web del referèndum

El TSJC ha dictat un acte en el que ordena "deixar de forma immediata fora de línia i deshabilitar" la pàgina web amb els punts de votació per al referèndum d’independència de l’1-O suspès pel Tribunal Constitucional.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acorda "adoptar les mesures tècniques oportunes per deixar de forma immediata fora de línia i deshabilitar qualsevol accés a través de les línies de dades de la pàgina web onvotar.garantiespelreferendum.com".



Des del seu compte personal a Twitter, Puigdemont va anunciar ahir el domini, que continuava actiu avui, i va convidar a la ciutadania a consultar el seu local de votació: "On es podrà votar el proper dia 1 d’octubre? En aquest web trobaràs el lloc on et correspon: onvotar.garantiespelreferendum.com".