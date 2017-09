Interior comunica a la Generalitat la tramesa de reforços de Policia i Guàrdia Civil "per donar suport als Mossos"

22/09/2017

Les funcions d’aquestes unitats seran les del manteniment de l’ordre

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicat per carta al conseller d’aquest departament de la Generalitat, Joaquim Forn, que el Govern central ha decidit desplaçar a Catalunya unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil per recolzar els Mossos d’Esquadra en el manteniment de l’ordre públic.



Segons informa Interior en un comunicat, l’Executiu ha adoptat aquesta decisió en virtut de l’article 38.2 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat que preveu la intervenció de Policia i Guàrdia en el manteniment de l’ordre públic. L’exercici d’aquesta funció correspon, amb caràcter prioritari als Mossos però, segons recull l’esmentada llei, sense perjudici de la intervenció de Policia i Guàrdia Civil quan, "bé a requeriment de les Autoritats de la Comunitat Autònoma, o bé per decisió pròpia, l’estimin necessari les Autoritats estatals competents".



Interior subratlla que les funcions d’aquestes unitats mobilitzades seran les de vigilar l’espai públic i manteniment de l’ordre i actuarà en cas que es mantingués el referèndum il·legal, tal com ha ordenat la Fiscalia Superior de Catalunya.



En la missiva s’especifica que en tot cas aquestes unitats actuaran en suport dels Mossos d’Esquadra.