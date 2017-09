L'alcalde d'Alcarràs, citat pel referèndum, no compareix al jutjat

Actualitzada 22/09/2017 a les 12:49

Set alcaldes han estat citats aquest divendres a Lleida i Cervera

© Aquest divendres els alcaldes citats al Canyeret també han rebut el suport de desenes de persones. Magdalena Altisent

L'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, no ha comparegut aquest divendres a les 10 h davant la Fiscalia, on estava citat per col·laborar amb el referèndum de l'1 d'octubre. En canvi, sí que ha anat, com fa habitualment, a l'ajuntament: "El meu lloc avui, com cada dia, és aquí a l'Ajuntament, treballant per servir al poble i no davant la fiscalia, ja que considero que s'han vulnerat drets democràtics i que els alcaldes no som delinqüents". A més, ha insistit que la forma amb que se li va enviar la citació -un correu electrònic a un correu genèric de l'Ajuntament- “no és ni seriosa ni correcta”.



Set alcaldes han estat citats aquest divendres a les Fiscalies de Lleida i de Cervera. A la capital del Segrià han estat citats els d’Almenar, Teresa Malla (ERC); Alcarràs, Miquel Serra (ERC), que no hi ha acudit; Almacelles, Josep Ibarz (PDeCAT); Alpicat, Joan Gilart (PDeCAT); Rosselló, Josep Abad (PDeCAT), i Torrefarrera, Jordi Latorre (PDeCAT). Així mateix, a Cervera hi ha acudit el president del consell comarcal de l’Urgell i alcalde de Bellpuig, Salvador Bonjoch (PDeCAT), i de Tàrrega, Rosa Maria Perelló (PDeCAT).