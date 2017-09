La UE admet sentir una “gran preocupació” per Catalunya

La Unió Europea sempre s’ha caracteritzat per la seua diplomàcia a l’hora de parlar sobre el procés sobiranista a Catalunya i s’ha limitat a defensar la Constitució espanyola i a qualificar el procés com una “qüestió interna”. La detenció dimecres de quinze persones en el marc de l’operació contra l’organització del referèndum podria canviar aquest escenari.

En públic, la UE continua guardant silenci, però en privat alguns dels seus dirigents han admès que la situació “preocupa molt”. Fonts diplomàtiques europees van afirmar ahir que “per descomptat que estem seguint el procés amb gran preocupació, però confiem en la democràcia”. Malgrat això, les mateixes fonts van subratllar que la repressió contra l’1-O “és una qüestió domèstica del Govern espanyol”. Per la seua part, un alt diplomàtic espanyol va afirmar que des del 6 de setembre passat “es parla molt de Catalunya a Brussel·les, especialment des del dia que el Parlament va aprovar la llei del Referèndum”, va assegurar. Per la seua part, un grup de catalans es van manifestar ahir a Brussel·les per defensar el referèndum de l’1 d’octubre davant de les institucions.