La CIA no tindria constància del suposat avís als Mossos d’un atemptat a la Rambla

La resposta de l’agència nord-americana revifa el debat sobre la previsió de l’atac terrorista || Arran d’una pregunta a aquest organisme efectuada per un ciutadà particular de Tarragona

El debat sobre si la CIA va informar els Mossos d’Esquadra sobre un possible atemptat a Catalunya torna a estar sobre la taula. L’agència d’espionatge nord-americana hauria desmentit a començaments de setembre qualsevol comunicació amb els Mossos sobre aquest assumpte. Per tant, la suposada nota d’avís que la policia catalana hauria rebut, seria falsa, segons TV3.

La controvèrsia la va tornar a posar sobre la taula ahir un particular de Tarragona que va preguntar directament als serveis secrets americans per l’esmentat avís. Mitjançant els instruments creats per l’anomenada llei de llibertat d’informació dels Estats Units (FOIA), el ciutadà hauria preguntat a la CIA si és cert que van avisar els Mossos sobre un imminent atemptat a la Rambla. Ahir va rebre la resposta, que va penjar a Twitter.



Dotze persones van morir a la Rambla en una jornada amb catorze morts per la cèl·lula jihadista

El document detalla que després d’“una recerca exhaustiva” no han trobat cap registre de la nota. Segons el text mostrat a la xarxa social, la demanda d’informació es va fer el 5 de setembre i la resposta es va emetre el dia 8, però el destinatari no la va rebre fins dimecres passat. L’escrit està firmat per Sally A. Nicholson, responsable d’informació de l’oficina del director de la Intel·ligència Nacional dels Estats Units, seu a

Washington

. “La vostra sol·licitud es va processar sota la FOIA. Després d’una recerca exhaustiva en els nostres registres i bases de dades, no hem pogut localitzar cap registre que respongui a la vostra sol·licitud”, diu el document que es pot consultar al perfil de Twitter @rueroger.

En un altre ordre de coses, la basílica de la Sagrada Família construeix des de fa nou mesos dos edificis que aniran destinats a realitzar controls de seguretat en els accessos dels feligresos i els visitants, que preveuen acabar i posar en marxa a finals d’aquest mateix any, segons va explicar ahir l’arquitecte director del projecte de la basílica, Jordi Faulí, en una roda de premsa.

El responsable de seguretat i d’operacions, Marc Martínez, va detallar que el projecte dels accessos es va iniciar fa dos anys seguint recomanacions dels Mossos d’Esquadra, i seran dos construccions a peu de carrer, poc visibles, per sota del pla de la façana del Naixement, i que substituiran els actuals controls que es fan de forma visual i amb un detector de metalls manual a l’entrada del reixat.

El 12 de setembre passat hi va haver una falsa alarma d’atemptat al temple (vegeu més informació a la pàgina 38).

Forn critica que Madrid continua sense informar la policia catalana

Els Mossos d’Esquadra acusen la Policia Nacional de continuar sense transmetre tota la informació en matèria antiterrorista de la qual disposen, fet que el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va titllar ahir d’“irresponsable”. Després de les mostres de cooperació arran dels atemptats, els Mossos denuncien que la Policia Nacional no els comunica la informació antiterrorista que arriba d’organismes com l’Europol o la CIA. Posen com a exemple que el ministeri de l’Interior va informar empreses privades de seguretat sobre un ciutadà israelià del qual se sospitava que podria atemptar a Espanya, i no va fer el mateix amb els Mossos. A més, Forn va remarcar ahir la necessitat de poder participar en els òrgans on s’investiga i en els quals es fa anar la informació antiterrorista. El conseller va assegurar que l’Estat no només els nega aquesta possibilitat sinó que, a més, no els transmet la informació d’interès que tenen.